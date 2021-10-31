اليوم .. انتخاب مجلس إدارة جديد لـ نادى الإسماعيلى

يعقد اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العمومية للنادى الإسماعيلى بحديقة النادي لإختيار مجلس جديد للأربعة سنوات مقبلة والتصويت على اعتماد جدول الأعمال والتي تشهد تنافساً كبيراً على كل المناصب بعدما اعتمدت مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية قائمة المرشحين بالانتخابات.

وقام مسئولو نادي الإسماعيلي بتسليم الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية الكشف النهائي الخاص بالمرشحين لمجلس إدارة النادي خلال الدورة القادمة 2021/2025.

و لم يتم استبعاد أي مرشح من المُرشحين سواء على مقعد رئاسة النادي أو المقاعد الأخرى التي تتمثل في نائب الرئيس و أمين الصندوق و مقعد العضوية و العضوية تحت السن.

و يتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئاسة النادي و هم الدكتور هشام عناني و المهندس يحيي الكومي و المهندس نصر ابو الحسن، إلى جانب علي غيط لاعب الدراويش السابق.

كما تقدم كل من سليمان أبو عريضة وخالد زين و محسن عبد المسيح بأوراق الترشح في منصب نائب الرئيس، و مصطفى شلة وحاتم حجازي في منصب أمين الصندوق.

وتقدم للترشح في منصب العضوية كل من عاطف زايد وعمرو زكى ومدحت الحوفى وهشام درويش وحمد عيد ومحمد طلحة ومحمد أسامة وخالد الطيب ومحمد سند ومدحت سعيد وطاهر سليم وعماد محمد الدين ووليد شعيب وكمال حمودة وأحمد محمد عبد السميع.

و تقدم ثلاثة أشخاص بأوراق الترشح لمنصب العضوية ”تحت السن“ وهم حسام ابو وديع و نانسي القاضي ومحمد مجدي.

