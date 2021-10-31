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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وفاة طارق وهدان نجم رفع الاثقال البارليمبي إثر وعكة صحية مفاجئة

صدى البلد

توفى منذ قليل طارق وهدان نجم منتخب رفع الأثقال البارالمبى إثر تعرضه لوعكة صحية منذ عدة أيام.

 

وكان وهدان متواجد في المركز الأولمبى بصحبة لاعبي المنتخب بالمعسكر ولكنه أصيب بوعكة صحية مفاجئة حيث قامت والدته بنقله لأحد المستشفيات.

 

وحقق طارق وهدان الميدالية الذهبية 7 مرات في مشواره الرياضى بخلاف الميداليات الفضية والبرونزية ببطولات الجمهورية أوالأفريقى والدولى.

 

اهتموا برجلي زي الانتخابات.. رسالة نارية من نجم المصارعة لمسئولي اتحاد اللعبة
 

ووجه محمد مصطفى متولي نجم المصارعة الرومانية، رسالة إلى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة عقب  إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف.

 

وكتب محمد  متولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بعد إذن  أعضاء الاتحاد المصري للمصارعة يا ريت يا جماعة تهتموا بموضوع التأهيل بتاع رجلي زي ما مهتمين بالانتخابات كده".

 

وكان متولي قد أصيب بـ قطع في الرباط الصليبي للركبة والغضروف في شهر أغسطس الماضي.

 

وكان محمد متولي أعلن من قبل أنه خاض مواجهة دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت مؤخرا في طوكيو، وهو مصابا في ركبته، ولكنه تحامل على نفسه ليصل للأدوار النهائية.

 

وتوج متولي بـ المركز الخامس بمسابقة المصارعة الرومانية، في أولمبياد طوكيو.

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