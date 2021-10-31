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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المنصورة تفوز بالمركز الأول ضمن الجامعات التي لها تأثير للنشر الدولي

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، عن فوز جامعة المنصورة بالمركز الأول ضمن الجامعات التي لها تأثير للنشر الدولي، وهي جامعات قديمة النشأة، بينما جامعات متوسطة النسبة حازت جامعة كفر الشيخ على المركز الأول وجامعة دمياط ضمن الجامعات حديثة النشأة.

 

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ومن الجامعات الأهلية، التي كان لها دور مهم في النشر الدولي جامعة النيل الأهلية، والجامعات الخاصة هي الجامعة البريطانية،  بينما استطاعت مجلة البحوث المتقدمة لجامعة القاهرة أن تصبح ضمن المجلات الدولية .

 

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تكريم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية المتميزة في النشر الدولي، وذلك اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة والنصف (10.30).

 

وزارة التعليم العالى جامعة المنصورة للنشر الدولي جامعة كفر الشيخ الجامعات حديثة النشأة

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