رياضة

كريم ذكري: شيكابالا اعتزل مجبرًا والزمالك لا يملك بديلًا لدوره

شيكابالا
شيكابالا
رباب الهواري

انتقد كريم ذكري، نجم الزمالك والمصري البورسعيدي السابق، ضعف المستوى الفني لدوري الناشئين في مصر، مشيرًا إلى أن هذا القطاع الحيوي بحاجة ماسة إلى تطوير شامل.

وقال كريم ذكري، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»،إن  الاتحاد المصري لكرة القدم مطالب بوضع منظومة احترافية حقيقية تضمن تنمية المواهب الشابة وصقلها، بما يخدم مستقبل المنتخبات الوطنية، وخاصة منتخب مصر الأول.

وعلق كريم ذكري، على الأداء الضعيف لمنتخب مصر للشباب خلال مشاركته الأخيرة في كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، مؤكدًا أن المنتخب لم يظهر بالشكل الفني المنتظر، وهو ما يعكس حجم القصور في إعداد اللاعبين على مستوى الفئات السنية.

أشار كريم ذكري، إلى أن أحد أبرز أوجه الخلل في منظومة الناشئين هو ضعف مرتبات المدربين العاملين في هذا القطاع، موضحًا أن غياب الحوافز المالية يؤثر سلبًا على مستوى التدريب وجودة الأداء، وبالتالي على مستوى المواهب التي يتم تصعيدها للمنتخبات والأندية.


وواصل كريم ذكري، أن الكرة المغربية حققت قفزات هائلة خلال فترة زمنية قصيرة، بفضل خطة تطوير واضحة المعالم ومدروسة، مطالبًا اتحاد الكرة  بتبني نموذج مشابه للنهوض بمستوى المنتخبات الوطنية على كافة المستويات.


وعن نجم الزمالك السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، كشف كريم ذكري أن اللاعب لم يعتزل بمحض إرادته، بل تم إجباره على الابتعاد عن الملاعب، رغم أنه لا يزال قادرًا على العطاء الفني داخل المستطيل الأخضر، مؤكداً أن الزمالك حاليًا في أمسّ الحاجة إلى خبرات شيكابالا، مشددًا على أن لا أحد في الفريق قادر على القيام بالدور الذي كان يؤديه قائد الفريق قبل اعتزاله.

وفي سياق آخر، أبدى كريم ذكري، ثقته الكبيرة في قدرة النادي المصري البورسعيدي على تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته أمام الاتحاد الليبي، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأشار كريم ذكري  إلى أن الاستقرار الإداري والدعم الكبير من كامل أبو علي، رئيس النادي، كانا وراء الطفرة التي يعيشها الفريق حاليًا، مما جعله من المنافسين بقوة على المراكز المتقدمة في الدوري المحلي هذا الموسم.

شيكابالا الزمالك اخبار الزمالك اخبار الرياضة

