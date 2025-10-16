محمد طارق أضا: توروب يطالب بتقرير مفصل عن طعام لاعبي الأهلي بسبب الإصابات

قال الإعلامي محمد طارق أضا، إن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أعلن قائمة الفريق التي تغادر القاهرة صباح غدٍ الخميس متجهة إلى بوروندي، استعدادًا لمواجهة فريق إيجل نوار يوم السبت المقبل، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد محمد طارق أضا، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: أن قائمة الأهلي شهدت عدة غيابات مؤثرة بدواعٍ طبية، أبرزهم:إمام عاشور بسبب إصابته بفيروس A، ويخضع حاليًا للملاحظة الطبية، وقد تمتد فترة غيابه من 15 يومًا إلى شهر، قبل العودة للتدريبات الجماعية، كما يغيب حسين الشحات بعدما تعرض لتمزق في العضلة الخلفية، وسيحتاج إلى فترة علاج لا تقل عن 7 أسابيع.

وتابع محمد طارق أضا، أن القائمة شهدت ايضا غياب أشرف داري والذي يعاني من إصابة في منشأ العضلة الضامة، وسيخضع لإعادة فحوصات بعد أسبوعين على الأقل لتحديد موعد عودته، ويغيب ايضا كريم فؤاد والذي يعاني من إجهاد في العضلة الأمامية، ولم يتحدد بعد موعد عودته للتدريبات.

وأضاف محمد طارق أضا، طلب من مساعديه تقرير مفصل عن الطعام الذي يتناوله اللاعيبين، بعدما علم أن إصابة إمام عاشور، التي تعرض لها كانت عن طريق الطعام.