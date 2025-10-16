سعد شلبي يكشف كواليس استعدادات الأهلي للانتخابات



وجه سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، للضحور بكثافة والمشاركة في الانتخابات نهاية الشهر الجاري.



وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" الأهلي عنده شعار تاريخي وهو الأهلي فوق الجميع، وفوق جمعيع أبناءه، وهناك تضحيات من محمود الخطيب بالتراجع عن قراراه بعدم الترشيح في الانتخابات".

وتابع:" محمود الخطيب استجاب لرغبة الجمعية العمومية، بالتراجع عن قراره والترشح في الانتخابات، وغير صحيح أن الخطيب وياسين منصور وخالد مرتجي فائزين في الانتخابات بالتزكية ومخالف للائحة النظام الأساسي".

وأكمل:" عدم ترشح البعض في الانتخابات يعكس ثقة الجمعية العمومية في شخصية محمود الخطيب وقائمته، ولأول مرة في تاريخ الأهلي تقعد جمعيتن عموميتين في أقل من شهر".

وشدد:" الحد الأدنى لاكتمال الجمعية العمومية للأهلي بحضور 5 آلاف عضو، يوم 31 أكتوبر، ولكن في اليوم الأول يكتمل النصاب بحضور 50%+1 من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف:" من الصعب حضور العدد في أول يوم للجمعية العمومية نظرًا لأن أعضاء الجمعية العمومية كبير، ولكن النصاب يكتمل في ثاني يوم".

واستطرد:" في الجمعية العمومية الأخيرة حضر 9322 عضو، وتجاوز العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني".

وأردف:" الجمعية العمومية دائما ما تصنع القرار في الأهلي وتمنح الاستقرار 4 سنوات، وهي أحد الأذرع التي تمثل قوة الأهلي في عقود الرعاية، لأن الرعاة تنظر للاستقرار الإداري للنادي قبل توقيع العقود".

وزاد:" الأهلي ينفرد بين أندية العالم بأن جميع فرقة الجماعية شاركت في مونديالات عالمية في الفترة الماضية، وهذا يحمل الأهلي مسئولية وطنية اتجاه المنتخبات الوطنية، خاصة وأنه الأهلي يمثل النسبة الأكبر في المنتخبات".

وواصل:" الأهلي اتخذ كافة الإجراءات من أجل ضمان سهولة العملية الانتخابية وسيكون هناك إشراف قضائي من الانتخابات من النيابة الإدارية، وسنوفر وسائل نقل للاعضاء من جميع الفروع".