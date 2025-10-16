قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
خبير استراتيجي: رغبة ترامب في إنهاء حروب الشرق الأوسط تقيد طموحات نتنياهو
كيف تبدأ الدعاء؟.. كلمات لا تفوّتها من أهم أسباب الاستجابة
طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته
استخدم صاروخ كهربائي.. طفل ينهي حياة صديقه بطريقة مروعة في الإسماعيلية
واشنطن: حماس تلتزم بإعادة جثامين الرهائن وبرنامج مكافآت قيد الإعداد
سبعة منتخبات عربية في مونديال 2026… وفرصة لثامن تاريخي
حقيقة العرض الخرافي.. بيراميدز يحسم الجدل حول التعاقد مع حسام عبد المجيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سعد شلبي يكشف كواليس استعدادات الأهلي للانتخابات

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري


وجه سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، للضحور بكثافة والمشاركة في الانتخابات نهاية الشهر الجاري.


وقال شلبي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة  " cbc":" الأهلي عنده شعار تاريخي وهو الأهلي فوق الجميع، وفوق جمعيع أبناءه، وهناك تضحيات من محمود الخطيب بالتراجع عن قراراه بعدم الترشيح في الانتخابات".

وتابع:" محمود الخطيب استجاب لرغبة الجمعية العمومية، بالتراجع عن قراره والترشح في الانتخابات، وغير صحيح أن الخطيب وياسين منصور وخالد مرتجي فائزين في الانتخابات بالتزكية ومخالف للائحة النظام الأساسي".

وأكمل:" عدم ترشح البعض في الانتخابات يعكس ثقة الجمعية العمومية في شخصية محمود الخطيب وقائمته، ولأول مرة في تاريخ الأهلي تقعد جمعيتن عموميتين في أقل من شهر".
وشدد:" الحد الأدنى لاكتمال الجمعية العمومية للأهلي بحضور 5 آلاف عضو، يوم 31 أكتوبر، ولكن في اليوم الأول يكتمل النصاب بحضور 50%+1 من إجمالي عدد أعضاء الجمعية العمومية".

وأضاف:" من الصعب حضور العدد في أول يوم للجمعية العمومية نظرًا لأن أعضاء الجمعية العمومية كبير، ولكن النصاب يكتمل في ثاني يوم".
واستطرد:" في الجمعية العمومية الأخيرة حضر 9322 عضو، وتجاوز العدد المطلوب لاكتمال النصاب القانوني".
وأردف:" الجمعية العمومية دائما ما تصنع القرار في الأهلي وتمنح الاستقرار 4 سنوات، وهي أحد الأذرع التي تمثل قوة الأهلي في عقود الرعاية، لأن الرعاة تنظر للاستقرار الإداري للنادي قبل توقيع العقود".

وزاد:" الأهلي ينفرد بين أندية العالم بأن جميع فرقة الجماعية شاركت في مونديالات عالمية في الفترة الماضية، وهذا يحمل الأهلي مسئولية وطنية اتجاه المنتخبات الوطنية، خاصة وأنه الأهلي يمثل النسبة الأكبر في المنتخبات".

وواصل:" الأهلي اتخذ كافة الإجراءات من أجل ضمان سهولة العملية الانتخابية وسيكون هناك إشراف قضائي من الانتخابات من النيابة الإدارية، وسنوفر وسائل نقل للاعضاء من جميع الفروع".

الأهلي أخبار الأهلي صفقات الأهلي أخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 13 قرارا جديدا .. إليك التفاصيل

حالة الطقس

الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية غدا الخميس

رئيس الوزراء

مد مهلة التصالح 6 أشهر زيادة.. 3 مخالفات ممنوعة

موعد صرف مرتبات اكتوبر2025

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 رسميًا

قائد سرب الطيران المصري

من قائد سرب الطيران المصري لطائرة الرئاسة الأمريكية: نرحب بكم في مصر وننقل ترحيب الرئيس السيسي| صور وفيديو

مجلس الوزراء

مجلس الوزراء يوافق على مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

مجلس الوزراء

الحكومة تحدد مقابل عن المياه المستخرجة من الآبار للاستخدامات غير الزراعية

افتتاح المتحف المصري الكبير

قبل افتتاحه رسمياً.. أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

ترشيحاتنا

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

بالصور

لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين

دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟

ابتكار مذهل في سماء دبي.. أول سيارة طائرة صينية لا تحتاج لرخصة طيران

أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة
أول سيارة طائرة

لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل

فيديو

نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلام شرم الشيخ من الكواليس

المزيد