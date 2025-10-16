قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للكلاب حظوظ.. ديان كيتون تترك 5 ملايين دولار لكلبها
مطالبات بمحاسبة السائق.. فحص فيديو سقوط عجوز من أتوبيس بالدقهلية
حكم صلاة المرأة بالنقاب .. الإفتاء ترد
مدبولي: مصر ستظل شريكًا أساسيًا في أي جهد عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة
مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم سيارتين جنوب أسوان
مسئول أمريكي: دول عديدة عرضت المساهمة باستقرار غزة.. ونطالب حماس بوقف القتل العشوائي
بتعليمات الطبيب.. منع الزيارة عن آيات أباظة زوجة عمرو محمود ياسين
عصام سالم: جون إدوارد أفضل صفقة أبرمها الزمالك في الصيف
باحث: قمة شرم الشيخ أنجزت ما عجز عنه العالم في عامين
تغييرات وأمطار متفاوتة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم
ترامب: أنهيت 8 حروب في 8 أشهر... واستخدمت التجارة لإطفاء النزاعات بين الدول
بحضور نجوم الأبيض.. عقد قران حمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق
تشطيب فيلا مقابل قيد لاعب.. وليد صلاح عبد اللطيف يكشف أزمة داخل قطاع الناشئين بالزمالك

رباب الهواري

فجر وليد صلاح عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، مفاجآت من العيار الثقيل، مؤكدًا وجود تجاوزات كارثية داخل قطاع الناشئين في القلعة البيضاء، وصلت إلى حد "دفع مبالغ مالية ضخمة من بعض أولياء الأمور مقابل قيد أبنائهم في الفرق"، مشددًا على أن ما يحدث "فضيحة تهدد قيم وتاريخ نادي الزمالك".

وقال وليد صلاح عبد اللطيف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، خلال برنامج الماتش على قناة صدى البلد: "جالي تليفونات من وسطاء عايزينني أقعد مع أعضاء في مجلس الإدارة"، مؤكداً أن الشكاوى موجودة بإدارة الشؤون القانونية، والمجلس عارف، وعندي فيديوهات تثبت ده، واللي بيقول مش موجود، أنا بتحداه.

وأضاف وليد صلاح عبد اللطيف: أنا عارف بالأسماء والأرقام.. كل لاعب دفع كام، وكل لاعب حصل على الاستغناء من أجل الرحيل عن النادي دفع مبلغ كام ، مضيفاً أن في لاعب دفع شيك بـ250 ألف جنيه عشان ياخد الاستغناء، وفعلاً حصل عليه بعد دفع المبلغ المتفق عليه.

وطالب وليد صلاح بتشكيل لجنة عاجلة من أبناء الزمالك للتحقيق في الأمر، قائلاً: "شوفوا فرق 2007 و2012.. شوفوا اللاعيبة دي ينفعوا يمثلوا الزمالك ولا لأ؟ هي دي المواهب اللي تمثل نادي كبير زي الزمالك".

وفي واقعة صادمة أخرى، كشف عبد اللطيف أن أحد المدربين في القطاع قام بقيد لاعب، بعدما طلب من والده تشطيب الفيلا الخاصة به، وهو ما تم بالفعل، قائلاً : "في مسؤول في قطاع الناشئين بالزمالك بيتشطب له فيلا كاملة برقم كبير مقابل قيد لاعب في الفريق.. وده كلام أنا مسؤول عنه".

وفي ختام تصريحاته، قال وليد صلاح عبد اللطيف : "بتحدى مجلس الإدارة يطلع يقول مفيش فيديوهات، وأنا جاهز أقدم كل الأدلة.. كفاية عبث بتاريخ الزمالك".

