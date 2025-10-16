قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك يرد على شائعة وجود شبهات داخل قطاع الناشئين

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد مدحت مكي، لاعب الزمالك السابق وعضو لجنة المتابعة الفنية بقطاع الناشئين، أن ما يتم تداوله مؤخرًا حول وجود شبهات داخل القطاع لا أساس له من الصحة. 

وشدد على أن الزمالك يعمل ضمن منظومة احترافية قائمة على الشفافية والالتزام.

وقال مكي في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع الكابتن محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك إن “كل ما يُثار بشأن وجود مخالفات داخل قطاع الناشئين هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة وغير واقعي.”

منظومة احترافية وتنسيق مستمر

أوضح مكي أن العمل داخل القطاع يتم تحت إشراف مباشر من بدر حامد، رئيس القطاعات، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية تتابع كل كبيرة وصغيرة لضمان سير العمل بأعلى درجات المهنية والانضباط.

وأضاف أن هناك التزامًا واضحًا من جميع العناصر داخل المنظومة، سواء الأجهزة الفنية أو الإدارية، بما يعكس صورة النادي ومكانته.

مواهب حقيقية تمثل مستقبل الزمالك

وأشار مدحت مكي إلى أن الزمالك لطالما كان غنيًا بالمواهب والناشئين المميزين، موضحًا أن القطاع يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين يُعدّون نواة حقيقية لمستقبل الفريق الأول.

وأكد أن النادي لا يعتمد على ما يسمى بـ”الفرق الاستثمارية” كما تفعل بعض الأندية الأخرى، بل يرتكز على صناعة لاعب مؤهل وقادر على تمثيل الزمالك في المراحل المقبلة.

تطوير شامل وفق أعلى معايير

وشدد مكي على أن التركيز داخل قطاع الناشئين ينصب على تطوير اللاعبين فنيًا وبدنيًا، من خلال برامج تدريبية مدروسة تُطبّق وفق معايير احترافية تواكب متطلبات كرة القدم الحديثة.

أجهزة فنية متميزة وخطة واضحة للمستقبل

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الناشئين يضم مدربين أصحاب كفاءة عالية وخبرة كبيرة، وأن جميع الفرق تعمل ضمن خطة واضحة تهدف لتغذية الفريق الأول بالعناصر المميزة بصورة تدريجية ومنظمة، بما يحافظ على هوية النادي التاريخية ويضمن استمرارية النجاح.


 

قطاع الناشئين بالزمالك الزمالك اخبار الزمالك صفقات الزمالك اخبار الرياضة

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

صعوبات في حياة يسرا

يسرا: عشت بمفردي في بداياتي الفنية وكانت أصعب أيام حياتي

بالصور

لو في الخمسين.. 10 نصائح فعالة لخسارة الوزن واستعادة النشاط بسهولة

نصائح لخسارة الوزن بعد الخمسين
دراسة بريطانية: عصير الشمندر يُخفض ضغط الدم لدى كبار السن ويُحسّن بكتيريا الفم

كيف يحمي عصير الشمندر في خفض ضغط الدم؟
ابتكار مذهل في سماء دبي.. أول سيارة طائرة صينية لا تحتاج لرخصة طيران

أول سيارة طائرة
لماذا نبكي عند تقطيع البصل؟.. الأسباب العلمية وراء الدموع وحيل ذكية لتجنّبها

أسباب علمية للبكاء أثناء تقطيع البصل
نتنياهو

طريح الفراش.. مرض مفاجئ يهاجم نتنياهو ويلغي جميع اجتماعاته

جانب من الفيديو المتداول

تحرش بها أثناء عملها.. ماذا حدث لفتاة الصيدلية بسوهاج؟

فيروس ميتانيمو

بعد تحذير المدارس منه.. كل ما تريد معرفته عن فيروس ميتانيمو

