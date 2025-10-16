الزمالك يرد على شائعة وجود شبهات داخل قطاع الناشئين

أكد مدحت مكي، لاعب الزمالك السابق وعضو لجنة المتابعة الفنية بقطاع الناشئين، أن ما يتم تداوله مؤخرًا حول وجود شبهات داخل القطاع لا أساس له من الصحة.

وشدد على أن الزمالك يعمل ضمن منظومة احترافية قائمة على الشفافية والالتزام.

وقال مكي في تصريحات لبرنامج «زملكاوي» مع الكابتن محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك إن “كل ما يُثار بشأن وجود مخالفات داخل قطاع الناشئين هو كلام عارٍ تمامًا من الصحة وغير واقعي.”

منظومة احترافية وتنسيق مستمر

أوضح مكي أن العمل داخل القطاع يتم تحت إشراف مباشر من بدر حامد، رئيس القطاعات، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية تتابع كل كبيرة وصغيرة لضمان سير العمل بأعلى درجات المهنية والانضباط.

وأضاف أن هناك التزامًا واضحًا من جميع العناصر داخل المنظومة، سواء الأجهزة الفنية أو الإدارية، بما يعكس صورة النادي ومكانته.

مواهب حقيقية تمثل مستقبل الزمالك

وأشار مدحت مكي إلى أن الزمالك لطالما كان غنيًا بالمواهب والناشئين المميزين، موضحًا أن القطاع يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الذين يُعدّون نواة حقيقية لمستقبل الفريق الأول.

وأكد أن النادي لا يعتمد على ما يسمى بـ”الفرق الاستثمارية” كما تفعل بعض الأندية الأخرى، بل يرتكز على صناعة لاعب مؤهل وقادر على تمثيل الزمالك في المراحل المقبلة.

تطوير شامل وفق أعلى معايير

وشدد مكي على أن التركيز داخل قطاع الناشئين ينصب على تطوير اللاعبين فنيًا وبدنيًا، من خلال برامج تدريبية مدروسة تُطبّق وفق معايير احترافية تواكب متطلبات كرة القدم الحديثة.

أجهزة فنية متميزة وخطة واضحة للمستقبل

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الناشئين يضم مدربين أصحاب كفاءة عالية وخبرة كبيرة، وأن جميع الفرق تعمل ضمن خطة واضحة تهدف لتغذية الفريق الأول بالعناصر المميزة بصورة تدريجية ومنظمة، بما يحافظ على هوية النادي التاريخية ويضمن استمرارية النجاح.



