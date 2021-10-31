حبس طالبين وعاطل وعامل في واقعة مشاجرة كلية حقوق الإسكندرية

أصدرت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الأحد، عددًا من القرارات المهمة، في واقعة إصابة طالب بجامعة الإسكندرية في مشاجرة بين مجموعة من طلاب الجامعة بالأسلحة البيضاء، أمام بوابة كلية الحقوق، أمس السبت، نقل على إثرها الطالب إلى المستشفى الميري الجامعي لإسعافه.

وقررت نيابة باب شرقي، حبس طالبين وعاطل وعامل- أحدهما مصاب بالمستشفى الأميري الجامعي- طرفي المشاجرة التي نشبت أمام البوابة الرئيسية لكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط الواقعة لحين مراجعتها.

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وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية ووجود مصابين.

وتلقى اللواء محمود أبوعمرة بلاغا من قسم باب شرقي حول ورود بلاغ بشأن مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام بوابة كلية الحقوق، وعلى الفور، هرعت قوات مباحث القسم الى موقع البلاغ رفقة سيارة الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأفراد عاطل "مصاب بجرح سطحى باليد"، وشقيقه "طالب، مصاب بجرح بالظهر"، وعامل ضبط بحوزته سلاح أبيض "سكين"، وهم مقيمين جميعهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) وبين طالب بجامعة الإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية "مصاب بجروح وكدمات"، وضبط بحوزته سلاح أبيض "كتر" بسبب التزاحم حال سيرهما أمام بوابة الجامعة.

وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها، وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة.

وقد تحرر محضر بالواقعة وعرضه علي النيابة لمباشرة التحقيقات.

من جانبه، قرر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية التحقيق في الواقعة لإتخاذ اللازم تأديبيا نحو الطلاب.

وأوضح الدكتور أمين مصطفى، القائم بعمل عميد كلية الحقوق، أن مشادة كلامية حدثت خارج نطاق الحرم الجامعي في أحد المطاعم امام الكلية بين طالبين من كليتي الحقوق والآداب، وتطورت الي مشاجرة أمام باب الحقوق تبادل على اثرها الطالبين التعدي على الآخر، أدت الي اصابة طالب الآداب بسحجات وجرح قطعي أسفل الذقن.

وأضاف مصطفى أن هناك قوة من قسم شرطة باب شرق، حضرت إلى الجامعة التي تمكنت بدورها من ضبط طالب الحقوق واصطحابه ومن معه من المشاركين في المشاجرة الي قسم الشرطة لاتخاذ اللازم، وتم نقل طالب كلية الآداب إلي المستشفى الرئيسي الجامعي (الميري).

وأشار إلى أنه تم تحرير محضر عن الواقعة بقسم شرطة باب شرقي وجاري عرض طالب كلية الحقوق علي النيابة للتحقيق في الواقعة.