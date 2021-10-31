إصابة طالب وسط صراخ وعويل.. القصة الكاملة لمشاجرة جامعة الإسكندرية

أصيب طالب بجامعة الإسكندرية في مشاجرة بين مجموعة من طلاب الجامعة بالأسلحة البيضاء، أمام بوابة كلية الحقوق، أمس السبت، نقل على إثرها الطالب إلى المستشفى الميري الجامعي لإسعافه.



وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية ووجود مصابين.



وتلقى اللواء محمود أبوعمرة بلاغا من قسم باب شرقي حول ورود بلاغ بشأن مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام بوابة كلية الحقوق، وعلى الفور، هرعت قوات مباحث القسم الى موقع البلاغ رفقة سيارة الإسعاف.



وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.



وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأفراد عاطل "مصاب بجرح سطحى باليد"، وشقيقه "طالب، مصاب بجرح بالظهر"، وعامل ضبط بحوزته سلاح أبيض "سكين"، وهم مقيمين جميعهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) وبين طالب بجامعة الإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية "مصاب بجروح وكدمات"، وضبط بحوزته سلاح أبيض "كتر" بسبب التزاحم حال سيرهما أمام بوابة الجامعة.



وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها، وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة.



وتحرر محضر بالواقعة وعرضه علي النيابة لمباشرة التحقيقات.



من جانبه، قرر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية التحقيق في الواقعة لاتخاذ اللازم تأديبيا نحو الطلاب.



وأوضح الدكتور أمين مصطفى، القائم بعمل عميد كلية الحقوق، أن مشادة كلامية حدثت خارج نطاق الحرم الجامعي في أحد المطاعم امام الكلية بين طالبين من كليتي الحقوق والآداب، وتطورت الي مشاجرة أمام باب الحقوق تبادل على اثرها الطالبين التعدي على الآخر، أدت إلي إصابة طالب الآداب بسحجات وجرح قطعي أسفل الذقن.



وأضاف مصطفى أن هناك قوة من قسم شرطة باب شرق، حضرت إلى الجامعة التي تمكنت بدورها من ضبط طالب الحقوق واصطحابه ومن معه من المشاركين في المشاجرة الي قسم الشرطة لاتخاذ اللازم، وتم نقل طالب كلية الآداب إلي المستشفى الرئيسي الجامعي (الميري).



وأشار إلى أنه تم تحرير محضر عن الواقعة بقسم شرطة باب شرقي وجار عرض طالب كلية الحقوق علي النيابة للتحقيق في الواقعة.