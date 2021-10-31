عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة طالب وسط صراخ وعويل.. القصة الكاملة لمشاجرة جامعة الإسكندرية

مشاجرة أمام بوابة
مشاجرة أمام بوابة كلية حقوق الإسكندرية

أصيب طالب بجامعة الإسكندرية في مشاجرة بين مجموعة من طلاب الجامعة بالأسلحة البيضاء، أمام بوابة كلية الحقوق، أمس السبت، نقل على إثرها الطالب إلى المستشفى الميري الجامعي لإسعافه.


وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية ووجود مصابين.


وتلقى اللواء محمود أبوعمرة بلاغا من قسم باب شرقي حول ورود بلاغ بشأن مشاجرة بين عدد من الطلاب أمام بوابة كلية الحقوق، وعلى الفور، هرعت قوات مباحث القسم الى موقع البلاغ رفقة سيارة الإسعاف.


وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.


وبالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين مجموعة من الأفراد عاطل "مصاب بجرح سطحى باليد"، وشقيقه "طالب، مصاب بجرح بالظهر"، وعامل ضبط بحوزته سلاح أبيض "سكين"، وهم مقيمين جميعهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) وبين طالب بجامعة الإسكندرية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية "مصاب بجروح وكدمات"، وضبط بحوزته سلاح أبيض "كتر" بسبب التزاحم حال سيرهما أمام بوابة الجامعة.


وتطورت المشادة الكلامية إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها، وتمكنت قوات الأمن من ضبط طرفي المشاجرة والأدوات المستخدمة.


وتحرر محضر بالواقعة وعرضه علي النيابة لمباشرة التحقيقات.


من جانبه، قرر الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية التحقيق في الواقعة لاتخاذ اللازم تأديبيا نحو الطلاب.


وأوضح الدكتور أمين مصطفى، القائم بعمل عميد كلية الحقوق، أن مشادة كلامية حدثت خارج نطاق الحرم الجامعي في أحد المطاعم امام الكلية بين طالبين من كليتي الحقوق والآداب، وتطورت الي مشاجرة أمام باب الحقوق تبادل على اثرها  الطالبين التعدي على الآخر، أدت إلي إصابة طالب الآداب بسحجات وجرح قطعي أسفل الذقن.


وأضاف مصطفى أن هناك قوة من قسم شرطة باب شرق، حضرت إلى الجامعة التي تمكنت بدورها من ضبط طالب الحقوق واصطحابه ومن معه من المشاركين في المشاجرة الي قسم الشرطة لاتخاذ اللازم، وتم نقل طالب كلية الآداب إلي المستشفى الرئيسي الجامعي (الميري).


وأشار إلى أنه تم تحرير محضر عن الواقعة بقسم شرطة باب شرقي وجار عرض طالب كلية الحقوق علي النيابة للتحقيق في الواقعة.

الاسكندرية الداخلية وزارة الداخلية التواصل الاجتماعي جامعة الإسكندرية مديرية امن الاسكندرية مشاجرة جامعة الاسكندرية

ترشيحاتنا

المصري يعلن صرف مستحقات لاعبي الفريق المتأخرة.. تفاصيل

وقوع إصابات.. شاهد هجوم شخص بسكين وإشعال النيران على قطار في طوكيو

من نصدق.. بريطانيا تكذب ما قاله الإليزيه عن لقاء ماكرون وجونسون

أكثر ما يدخل الناس الجنة.. مركز الأزهر يوضح

ناقش ملحدين وأجاب عن أسرار الموت.. تعرف على أهم مؤلفات العالم مصطفى محمود

إصابة طالب وسط صراخ وعويل.. القصة الكاملة لمشاجرة جامعة الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهمة جلاسكو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بسبب الواجب.."خناقة مكتوبة" بين معلمة وولية أمر داخل كراسة تلميذ|صورة

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

جورج قرداحي يتحدي ويرفض الاستقالة بعد الأزمة الأخيرة مع السعودية

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شابا وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زواج طفلة عراقية عمرها 12 عامًا يثير الغضب.. ورد فعل صادم منها|شاهد

وسط حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب يتألق في حفل إكسبو دبي 2020

احتفالًا بالهالوين.. رجل يبتلع عنكبوتًا خطيرًا أمام الكاميرا وسط صدمة المشاهدين|فيديو

الهيئة الهندسية تنظم زيارة ميدانية لوفد دولي متخصص في مجال الري لمحطة معالجة مصرف بحر البقر

فيديو

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ