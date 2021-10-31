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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحرشوا بها | القصة الكاملة لـ أزمة ابنة الفنانة نشوى مصطفى

نشوى مصطفى
نشوى مصطفى

تصدر اسم الفنانة نشوى مصطفى ، مؤشر بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية ، وذلك بعد كشفها عن تعرض ابنتها للتحرش خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك".

 

ونرصد في السطور التالية القصية الكالة لأزمة ابنته نشوى مصطفى …

 

نشوى مصطفى تكشف تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش 

 

كتبت نشوى مصطفى: “النهاردة بنتى اتعرضت للتحرش من العربية دى وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية، وكلمتنى وهى مفزوعة قلت لها حاولي تصوريهم وعملوا لها إشارات سافلة زي ماهو فى الصورة كده —  الحمد لله ربنا ستر وبنتى موقعتش من على الكوبرى ، وهى مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها  —  حسبى الله ونعم الوكيل فيهم”.

 

ضبط المتهمين بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى

 

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل تعرض نجلة الفنانة نشوى مصطفى للتحرش بمنطقة الهرم في الجيزة.

 

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية، منشور تم تداوله على الصفحة الشخصية لإحدى المواطنات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعرض كريمتها حال قيادتها السيارة الخاصة بها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة للتحرش اللفظي من مستقلي إحدى سيارات النقل ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء.

 

بالفحص تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة وتبين أنها ملك نجل أحدهم.

 

التحقيق مع المتهمين بالتحرش بإبنة نشوى مصطفى 

 

وتباشر جهات التحقيق، التحقيقات في واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، بإيحاءات خادشة في منطقة الهرم بالجيزة.

 

وكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى في الهرم.

 

وتمكنت الأجهزة الأمنية في الجيزة، من ضبط المتهمين في واقعة تعرض ابنة الفنانة نشوى مصطفى ومضايقتها من قبل أشخاص يستقلون سيارة نقل أعلى كوبري المنصورية الهرم.

 

وبالفحص تبين صحة الواقعة وأن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص تم ضبطهم والسيارة المستخدمة وتبين أنها ملك نجل أحدهم، وبمواجهتهم قرروا أنهم حال سيرهم بمكان الواقعة فوجئوا بسيدة تجلس بجوار قائد سيارة أخرى تتعدى عليهم بالسب على إثر خلاف حول أولوية المرور وقامت بتصويرهم بهاتفها المحمول وتوعدتهم فقام أحدهم بالإشارة لها بإشارات خادشة للحياء.

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