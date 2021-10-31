عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شباب ورياضة الشرقية تُنفذ ورشة عمل حرفية عن فن الموزاييك

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

 

وفي هذا الإطار أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بتنفيذ ورشة عمل حرفية عن ( فن الموزاييك ) ضمن خطة نشاط الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بالوزارة وذلك بمركز شباب سماكين الشرق التابع لإدارة الحسينية الرياضية وبمشاركة 25 شاب وفتاه من أعضاء المركز.

 

محافظ الشرقية يتفقد مركز تدريب وتنمية الموارد البشرية ومبنى الرقابة الإدارية القديم

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن ورشة العمل تناولت التعريف بفن الموزاييك ( التصوير الجداري ) وهو عبارة عن  الزخرفة علي لوح خشبي باستخدام قطع صغيرة من مواد مختلفه مثل (  السيراميك أو الزجاج أو  الرخام أو الأحجار ... ) لإنتاج أعمال فنية لا تفقد الوانها وبريقها مع الوقت ، لافتاً إلى أنه صاحب الندوة ورشة عمل تم خلالها تنفيذ ما تم شرحه بطريقة عملية لصقل مهارات المتدربين وتنمية قدراتهم وبث روح التعاون والإبتكار فيما بينهم .

الشرقية الرقابة وزير الشباب الشباب والرياضة مشروعات الحسينية الندوة

ترشيحاتنا

تفاصيل لقاء بايدن وأردوغان الثاني على هامش قمة العشرين.. وهذا ما قاله محللون

الصحة العالمية : كورونا  تسبب في مواجهة المدن لكثير من التحديات غير المسبوقة

نجاح أول عملية جراحية روبوتية بمصر بمستشفى عين شمس التخصصي

مزود بمميزات أليكسا داخليا.. مواصفات تليفزيون أمازون الجديد

شاهد.. أودي A8 هورش الفاخرة منافسة مرسيدس مايباخ إس كلاس

أضخم طرح.. هل يحق للمصريين بالخارج الحصول على وحدات الإسكان بالتمويل العقارى؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهمة جلاسكو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

استيراد شحنات فاسدة من الموز.. مجلس الوزراء: شائعات لا أساس لها من الصحة

الصحة تكشف عن بديل عدم تلقي لقاح كورونا.. فيديو

وفاة طارق وهدان بطل رفع الأثقال

الجريدة الرسمية تنشر قرارا بشأن عقار مرضى ضمور العضلات للأطفال

تحقيقات مع 3 متهمين بواقعة التحرش بـ ابنة نشوى مصطفى.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط حضور جماهيري كبير.. عمرو دياب يتألق في حفل إكسبو دبي 2020

احتفالًا بالهالوين.. رجل يبتلع عنكبوتًا خطيرًا أمام الكاميرا وسط صدمة المشاهدين|فيديو

الهيئة الهندسية تنظم زيارة ميدانية لوفد دولي متخصص في مجال الري لمحطة معالجة مصرف بحر البقر

بمجرد دخولها القاعة.. كارثة تصيب عروسا واشتعال النيران في بوكيه الورد|شاهد

فيديو

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

اﻟﻤﺰﻳﺪ