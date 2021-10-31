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رئيس التحرير
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ديني

هل تركيب الرموش يمنع الوضوء؟

صدى البلد

هل تركيب الرموش يمنع وصول الوضوء للعين؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”. 

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: “إذا كنتِ متزوجة فلا حرج من تكثيف الرموش، ولكن تأكدي ألا تكون ثابتة بشكل دائم فهذا يؤثر على صحة الطهارة”.

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 حكم تركيب الرموش المصنوعة من شعر آدمى؟

 

سؤال اجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.  

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: "للمتزوجة يجوز على قول بعض العلماء بإذن الزوج على أن تكون لا تحول دون وصول الماء إلى البشرة لتمام الطهارة".

 

هل يجوز تركيب الرموش لمدة طويلة قد تصل لـ 6 أشهر؟

 

 سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. 

وقال "وسام" إن تركيب الرموش لمدة طويلة تصل لـ 6 أشهر حرام شرعا، لأنها يتم تركيبها على الرموش الأساسية للإنسان وبالتالي تمنع وصول ماء الوضوء للرموش وهو ما يعد حراما شرعا.

وأوضح أن الرموش المركبة تحجب وصول الماء للرموش، ومن أساسيات الوضوء أن يصل الماء لجميع أعضاء جسم الإنسان بما فيها الوجه وجميع أعضاء الوجه ومنها الرموش، معلقا: “وهذا يمنع صحة الوضوء ويؤدي لبطلان الصلاة”.

 

حكم استعمال الرموش الصناعية

 

 قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، إن خبراء التجميل أكدوا أن الرمش الاصطناعي الذي تستعمله بعض السيدات والفتيات ، يغطي الرمش الأصلي بالكامل، وبذلك يحجب وصول ماء الوضوء لشعر الرمش الأصلي، وهذا يبطل الوضوء، بينما لو كان للزينة ويتم إزالته وقت الوضوء فهو جائز.



حكم استعمال الرموش الصناعية


قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن المرأة إذا أرادت أن تضع الرموش الصناعية فيحرم ذلك، لأنها تدخل في وصل الشعر الذي لعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من فعله، فعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي ابْنَةً عُرَيِّسًا (تصغير عروس) أَصَابَتْهَا حَصْبَةٌ فَتَمَرَّقَ ( وفي رواية : تمزق ) شَعْرُهَا أَفَأَصِلُهُ ؟ فَقَالَ : لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ.

وأضاف جمعة، فى إجابته عن سؤال «رموشى تكاد تكون معدومة هل أستطيع أن أركب رموشا تظهر بشكل طبيعى غير مبالغ فيه؟»، أن الرموش لها وظيفة كالحاجب فهى تحمى العين ولكن هذا الشيء نجعله من جهة الطب وليس من جهة التزين فعندما تكون الرموش معدومة فقد يؤثر هذا على سلامة العين.


وأشار إلى أنه ينبغي علينا أن نحافظ على الخلقة الأصلية على قدر الأصالة وليس على قدر الزينة.



هل الرموش الصناعية حرام أم حلال؟


وأوضح الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أنه إذا كانت الرموش تركب على غيرها بحيث تمنع وصول الماء الى ما تحتها من الشعر فهي في هذه الحالة ممنوعة لأنها تعتبر من حوائل صحة الوضوء.

وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال «هل تركيب الرموش التى تبقي 6 أشهر حرام؟»، أنه إذا كان تركيب الرموش على غيرها يمنع من وصول الماء لعموم البشرة فيكون الوضوء والطهارات غير كاملة فتكون ممنوعة من هذه الجهة، لكنها لو كانت قابلة للإزالة والتركيب أو قابلة لنفاذ الماء منها إلى ما تحتها فهنا تكون جائزة للمتزوجة بإذن زوجها ولا يجوز لغير المتزوجة لأن فيه تدليسا.

وأشار الى أن الفكرة الأساسية هى أن الرموش تكون حاجزا وحاجبا عن وصول الماء الى الشعر والبشرة.

هل الرموش الصناعية حرام أم حلال حكم استعمال الرموش الصناعية

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