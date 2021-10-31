سكرتير مساعد قنا: الزواج المبكر للفتيات يضيع حقوقهن فى التعليم

ترأسَّت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، الجلسة الختامية لفاعليات حملة "لسه نواره" التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للفتيات خاصة اللواتي في عمر الزهور.

وحضر فعاليات الجلسة الدكتورة هدي سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ، وسلمي القاضي، مدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بقنا، ونجلاء دسوقي، منسق حملة لسه نواره ، وسميحة سعد مدير اللجنة العامة لحماية الطفل بـ قنا، بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني، و الجمعيات الشريكة النشطة و العاملة في مجال رعاية و حقوق الطفل.



واستعرضت السكرتير العام المساعد بـ قنا ، جهود الحملة خلال فترة عملها بالمحافظة التي أقيمت علي مدار الـ 4 أيام الماضية، حيث بدأت في الـ ٢٧ من أكتوبر الجاري و تنتهي اليوم الموافق٣١ من الشهر نفسه.

وأوضحت ابراهيم، أن الحملة نفذت فعالياتها من خلال عدة محاور تضمَّنت ندوات تثقفية ، وعدد من حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الزواج المبكر وآثاره السلبية علي النواحي النفسية والجسدية والمجتمعية للفتيات، فضلاً عن عمل زيارات ميدانية لعدد من المدارس.

وأشارت إبراهيم ، خلال كلمتها إلي الدور الذي يبذله أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل في مناهضة قضية الزواج المكبر فقد نجحت اللجنة في إيقاف 13 حالة خلال الـ 9 أشهر الماضية في إطار التعاون المثمر مع مديرية التضامن الاجتماعى بـ قنا.



وأكدت إبراهيم ، خلال كلمتها علي ضرورة التصدي لجميع مظاهر العنف التي تمارس ضد المرأة وفي مقدمتها الزواج المبكر للفتيات، كونه أحد العوامل الرئيسية التي تُضيع عليهن حقهن في التعليم واختيار شريك الحياة المناسب، لافتةً إلي أن الدولة المصرية وضعت العديد من القوانين التي تجرم الزواج المبكر إلا أن القوانين لا يمكن أن تأتي بثمارها إلا من خلال برامج توعوية وتثقفية توضح الأهداف التي وضعت من أجلها .



وفي نهاية كلمتها قدمت السكرتير العام المساعد ، شكرها للجهات المشاركة في الحملة، واستمعت وأعضاء اللجنة إلي العديد من التساؤلات و المقترحات الخاصة بالتصدي لظاهرة الزواج المبكر، ووعدت بدراستها مع الجهات المختصة، ووضع حلول جذرية لتك الظاهرة .

مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا

مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا

مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا

مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا

مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا

مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا

مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا

مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا