عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير مساعد قنا: الزواج المبكر للفتيات يضيع حقوقهن فى التعليم

مؤتمر مناهضة ختان
مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا

ترأسَّت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا ، الجلسة الختامية لفاعليات حملة "لسه نواره" التي أطلقها المجلس القومي للطفولة والأمومة للتوعية بمخاطر الزواج المبكر للفتيات خاصة اللواتي في عمر الزهور.

 

وحضر فعاليات الجلسة الدكتورة هدي سعدي، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة ، وسلمي القاضي، مدير فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة بقنا، ونجلاء دسوقي، منسق حملة لسه نواره ، وسميحة سعد مدير اللجنة العامة لحماية الطفل بـ قنا، بمشاركة العديد من مؤسسات المجتمع المدني، و الجمعيات الشريكة النشطة و العاملة في مجال رعاية و حقوق الطفل.

 

محمد القاضي| حكاية فنان قنائي يبدع فى تحويل المخلفات المنزلية إلى تحف تراثية.. فيديو

مستشفى الوقف ينجح في استئصال ورم بوزن 3 كيلو من رقبة شاب بقنا


واستعرضت السكرتير العام المساعد بـ قنا ، جهود الحملة خلال فترة عملها بالمحافظة التي أقيمت علي مدار الـ 4 أيام الماضية، حيث بدأت في الـ ٢٧ من أكتوبر الجاري و تنتهي اليوم الموافق٣١ من الشهر نفسه.

 

وأوضحت ابراهيم، أن الحملة نفذت فعالياتها من خلال عدة محاور تضمَّنت ندوات تثقفية ، وعدد من حملات طرق الأبواب للتوعية بمخاطر الزواج المبكر وآثاره السلبية علي النواحي النفسية والجسدية والمجتمعية للفتيات، فضلاً عن عمل زيارات ميدانية لعدد من المدارس.

 

وأشارت إبراهيم ، خلال كلمتها إلي الدور الذي يبذله أعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل في مناهضة قضية الزواج المكبر فقد نجحت اللجنة في إيقاف 13 حالة خلال الـ 9 أشهر الماضية في إطار التعاون المثمر مع مديرية التضامن الاجتماعى بـ  قنا. 


وأكدت إبراهيم ، خلال كلمتها علي ضرورة التصدي لجميع مظاهر العنف التي تمارس ضد المرأة وفي مقدمتها الزواج المبكر للفتيات، كونه أحد العوامل الرئيسية التي تُضيع عليهن حقهن في التعليم واختيار شريك الحياة المناسب، لافتةً إلي أن الدولة المصرية وضعت العديد من القوانين التي تجرم الزواج المبكر إلا أن القوانين لا يمكن أن تأتي بثمارها إلا من خلال برامج توعوية وتثقفية توضح الأهداف التي وضعت من أجلها .


وفي نهاية كلمتها قدمت السكرتير العام المساعد ، شكرها للجهات المشاركة في الحملة، واستمعت وأعضاء اللجنة إلي العديد من التساؤلات و المقترحات الخاصة بالتصدي لظاهرة الزواج المبكر، ووعدت بدراستها مع الجهات المختصة، ووضع حلول جذرية لتك الظاهرة .

مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا
مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا
مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا
مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا
مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا
مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا
مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا
مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا
مؤتمر مناهضة ختان الإناث بقنا
قنا الزواج المبكر لسه نوارة الطفولة الامومة حقوق الطفل الفتيات

موضوعات متعلقة

الإنقاذ النهرى ينتشل جثة طفل غارق فى ترعة بـ قنا

بدء المرحلة الأولى للرعاية الصحية لكبار السن فى ١٨وحدة بـ قنا

ترشيحاتنا

قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش.. فيديو جراف

نقيب المحامين يشكل لجنة من إدارة العلاج ويكلفها بمهمتين في «جنوب الشرقية»

احتفالات في بريطانيا بقدوم الرئيس السيسي لحضور قمة المناخ

وكيل الأزهر يستقبل السفير المصري الجديد لدى سريلانكا والمالديف

الغدة الدرقية عند الأطفال.. الأعراض والأسباب والعلاج

أخبار التعليم.. أول عملية جراحية روبوتية بمصر.. "خناقة مكتوبة" بين معلمة وولية أمر داخل كراسة تلميذ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهمة جلاسكو الأولى.. تفادي وقوع كارثة مناخية مرعبة ستكون بداية لنهاية العالم

أول تعليق من مصطفى فهمى على اتهامات طليقته فاتن موسى

بدء بث البرامج التعليمية لطلاب رابعة ابتدائي على قناة مدرستنا .. اليوم

بسبب الواجب.."خناقة مكتوبة" بين معلمة وولية أمر داخل كراسة تلميذ|صورة

الإسكان: الإعلان عن تدشين مدينة رأس الحكمة قريباً

واحد في المليون.. وزير الري يكشف حقيقة تصريحات انهيار سد النهضة

مستشفى النجوم : تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى ..إصابة أحمد فلوكس وكريم محسن بـ كورونا

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمشاركة الحرب الكيميائية.. وزير الدفاع يشهد "مجد-16" من تنفيذ إدارة المدفعية بالذخيرة الحية

استمر 29 ساعة.. أبوفلة يطلق بثا مباشرا ضخما لجمع مليون دولار للاجئين

منتهي الهلع.. شاهد | كيف احتفل نجوم الفن بـ الهالوين

زواج طفلة عراقية عمرها 12 عامًا يثير الغضب.. ورد فعل صادم منها|شاهد

فيديو

بالاشتراك مع خطيبها.. قصة فتاة قتلت والداها بسبب قسوته.. فيديو جراف

بشكل مفاجئ.. تدهور الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى "فيديو جراف"

بحرق المنزل.. شاهد أغرب حالات الانتقام الزوجي

فيديوجراف ..التحرش بابنة نشوى مصطفى ..فنانات تعرضن للتحرش

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ