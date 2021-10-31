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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستشفى الوقف ينجح في استئصال ورم بوزن 3 كيلو من رقبة شاب بقنا

الشاب المريض
الشاب المريض

نجح فريق طبي بمستشفى الوقف المركزى شمال قنا ، فى استئصال ورم من رقبة مريض يزن حوالى ٣ كيلو جرام ، بعد فترة معاناة استمرت لمدة عام.

قال الدكتور راجي تاوضروس،  مدير مديرية الشئون الصحية بـ قنا ، نجح فريق طبي بمستشفي الوقف المركزي في استئصال ورم من الرقبة يزن 3 كجم ، استمراراً لنجاحات الفرق الطبية بمستشفيات محافظة قنا المركزية والعامة في التعامل مع الحالات الطبية المستعصية.

 

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وأوضح تاواضروس ،  بأن المريض يبلغ من العمر ٣٠ عاماً ، و حضر إلي المستشفي المركزي بمركز الوقف وهو يعاني من ورم في الرقبة منذ أكثر من عام ، فتم إدخاله لغرفة العمليات و البدء في التحضير لإجراء العملية  بعد عمل الفحوصات اللازمة.

وقال الدكتور محمد عبدالقوي ، مدير مستشفى الوقف المركزي، إن الفريق الطبي بالمستشفى بقيادة الدكتور أحمد سليمان أستاذ الجراحة والدكتور كيرلس، أخصائي الجراحة و الدكتور محمد عبدالصمد، أخصائي التخدير وفريق التمريض بالمستشفى نجحوا في استئصال الورم.

وأوضح عبدالقوي ، بأن المريض حالته مستقرة عقب خروجه من غرفة العمليات و يخضع لرعاية مستمرة بالمستشفى ، لحين تعافيه بشكل تام وخروجه من المستشفى.

 

 

قنا ورم مريض رقبة الوقف مستشفي استئصال ورم

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