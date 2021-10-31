أخبار التوك شو.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار غزيرة.. ومستشار الرئيس يرد على منتقدي لقاحات كورونا

تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

الأرصاد تعلن عن سقوط أمطار غزيرة اليوم في هذه المناطق.. فيديو

قالت منار غانم، متنبئ بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد شهدت بالأمس وحتى صباح اليوم حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، وسقوط أمطار على شمال الدلتا مثل المنوفية والغربية والقاهرة الكبرى وأيضاً شمال الصعيد.

«اطمن على ابنك» حملة للكشف على طلاب المدارس مجاناً

قالت دكتور مروة موافى، مدير مشروع حملة فحص طلاب المدارس بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن بورسعيد هي المحافظة الأولى التي انطلقت فيها منظومة الطب الشامل، وبدأنا بها حملة "اطمن على ابنك" للكشف على طلاب المدارس مجاناً.

خبير تكنولوجيا معلومات يكشف طريقة معرفة تسجيل مكالماتك

قال المهندس تامر محمد خبير تكنولوجيا المعلومات، إن هناك العديد من الألعاب التى يتم استخدامها عن طريق الكاميرا، الحل الوحيد لحماية الشخص أثناء لعب هذه اللعبة، هي أن يقوم بتغطية الكاميرا، أو البعد تماما عن لعب هذه النوع من الألعاب.

مستشار الرئيس للصحة: لم تنشر أي مادة علمية تكشف تأثير سم العقرب على كورونا.. فيديو

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن الحكم على أي شيء ضار ناتج عن تلقي اللقاحات يتطلب دراسة علمية إكلينيكية سريرية موثقة ومدعومة، وتطبق على عدد من الأشخاص ثم يصدر إحصاء طبي ثم مادة علمية تنشر عن أي عقار أو دواء جديد.

التضامن: تكافل وكرامة نجحت في الوصول لأكثر من 15 مليون مواطن خلال 6 سنوات

قال الدكتور عاطف الشبراوي مستشار وزيرة التضامن للتمكين الاقتصادي ، إن الدولة المصرية أطلقت برنامج تكافل وكرامة فى نهاية عام 2015 ، مع الهيكلة الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي، التي قد تعتبر لها جزئين وهما: كرامة التي تستهدف كبار السن وذوى الإعاقة والأطفال اليتامى، والجزء الأخر تكافل التي تستهدف الأسرة محدودة الدخل أو المرأة المعيلة.

مدبولي: 40 مليار دولار تكلفة مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري

أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر تقوم بالعديد من البرامج والمشروعات القومية فى مجال التنمية العمرانية المستدامة، التى تعتبر إلهاما للعديد من الدول والمدن على مستوى العالم، فقد تبنت مصر مشروعا قوميا حضريا، من خلال إنشاء مجموعة أو جيل جديد من المدن الجديدة، المبنية على أسس المدن الخضراء والمستدامة.

مستشار الرئيس يرد على منتقدي لقاحات كورونا

قال الدكتور محمد تاج عوض الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إننا بدأنا فى الاتفاق مع المؤسسات العالمية لتصنيع اللقاح فى مصر ، لافتاً إلى أنه تم تأهيل مصنع فاكسيرا لتصنيع اللقاحات.



مستشار الرئيس: الدولة أنفقت 400 مليون دولار على توفير اللقاحات

قال الدكتور محمد تاج عوض الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن مصر منذ فترة مبكرة جداً نوعت اللقاحات بدعم رئيسي وتمويل حكومي من مصادر مختلفة، لافتاً إلى أن الدولة أنفقت حوالى 400 مليون دولار للحصول على مجموعة كبيرة من اللقاحات.