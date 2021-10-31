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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مقالات

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

مجدي أبوزيد
مجدي أبوزيد

حجزت عشرة أندية عربية مقاعدها في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا من إجمالي 16 مقعداً هي مجموع أندية دور المجموعات، وهى الوداد والرجاء المغربيين، والترجي والنجم الساحلي التونسيين، والزمالك والأهلي من مصر، شباب بلوزداد ووفاق سطيف الجزائريين، بواقع 8 أندية من دول شمال أفريقيا، بجانب فريقي الهلال والمريخ من السودان. بالإضافة إلى 6 أندية من باقي القارة السمراء، وهى صن داونز وأمازولو من جنوب أفريقيا، وحوريا الغيني،  وبيترو دى لواندا وساجرادا من أنجولا، وجوانينج البوتسوانى، وبنظرة بسيطة تكون النسبة المئوية للأندية العربية المشاركة في دور المجموعات بدوري الأبطال هي 62.5%، فيما تمثل الأندية الأخرى من القارة الأفريقية 37.5%.

وباستعراض نتائج دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، نجد أن المستويات غير متكافئة، خاصة بين أندية شمال القارة وباقي الأندية الأفريقية، فالزمالك فاز على فريق توسكر بطل كينيا، بخماسية نظيفة ذهاباً وإياباً، وحقق فريق الأهلي، فوزاً كبيراً على منافسه يونيون سبورتيف بطل النيجر بنتيجة 1/6، كما فاز بنفس النتيجة فريق الوداد على هارتس أوف أوك الغانى.

ومن وجهة نظري، مستوى الفرق الأفريقية، في جنوب وغرب وشرق القارة بات ضعيفاً وهزيلاً، باستثناء مازيمبي الذى ودع دورى الأبطال، وصن داونز صاحب المستوى الثابت، وحتى الأندية التي تصنع مفاجأة في الأدوار الأولى وتتأهل تجدها تتجرع مرار الهزيمة في الأدوار التالية، ويأتي هذا في ظل قلة الإمكانيات، وبيع لاعبيهم المميزين للاحتراف بأندية أوروبا، وأندية شمال القارة التي تضم أكثر من لاعب يلعبون بمنتخبات بلادهم، 

ولهذا أصبحت أندية شمال القارة، هي المستحوذة والمسيطرة على كافة الألقاب الأفريقية، خلال السنوات الأخيرة، بعد فوز الأهلي بلقب دورى الأبطال أخر نسختين، وقبله كان الترجي فائزاً، باللقب موسمين متتاليين، وقبلهم الوداد، وفى الكونفدرالية فاز الرجاء ونهضة بركان والزمالك بالنسخ الأخيرة من البطولة.

ومن هنا يجب على الاتحاد الأفريقي أن يفكر في استحداث بطولة أخرى تقام جنباً إلى جنب مع بطولاته القائمة دورى الأبطال والكونفدرالية، ويشارك فيها أندية شمال القارة فقط، وتستضيفها إحدى دول الشمال سنوياً.

وتخصص لها مكافآت كبرى، وسوف تفرز هذه البطولة "المجمعة" مستويات رائعة ومنافسات قوية بين الأندية المشاركة وإيرادات مالية عالية لمن ينظمها، بشرط تسويقها بشكل أمثل وحال زيادة عدد الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، يشارك الفريق الفائز ببطولة أندية شمال أفريقيا.

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