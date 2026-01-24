اختلق قصة مرضه.. بعد قليل محاكمة مدحت شلبي في سب محمود الخطيب



تنظر بعد قليل محكمة جنح أكتوبر أولى جلسات محاكمة الإعلامي مدحت شلبي في اتهامه بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.



وتضمنت الدعوى أن الإعلامي مدحت شلبي ظهر بتاريخ 23-9-2025 في برنامجه مساء الأنوار على قناة MBC مصر الفضائية وتفوه بالألفاظ التالية:



"الكابتن محمود الخطيب تقدم بأوراقه أونلاين للحصول على التأشيرة للولايات المتحدة الأمريكية ولم يحصل عليها، وأنا بقول كلام أنا مسؤول عنه … طب ليه نطلع نقول صحتي والدكاتره…. ليه أنا أربط أمر غير حقيقي … مخدتش التأشيرة ماليش دعوة ليه دي مش قصتي خالص.. لكن لم يحصل على التأشيرة… طلع الكابتن الخطيب وقال إن الدكاترة منعوني من السفر لظروفي الصحية مكنش ليها لازمة يا كابتن الخطيب ما تفولش على نفسك انت زي الفل وكمان لا تصدر للناس أمر لا يتماشى مع الحقيقة…”.

ثم قال: “لم يكن هناك داع لاختلاق قصة مرضك، أنت لا تعاني من شيء”.

بما يلقى في الأذهان بأن الكابتن محمود الخطيب يقوم بادعاء المرض لاستعطاف الجماهير، وكل ذلك دون سند أو دليل.

وأرفق مقيم الدعوى بالأوراق "فلاشة" تحتوي على الحلقة التي ظهر بها مدحت شلبي وكذا تأشيرة السفر الخاصة بالكابتن محمود الخطيب للولايات المتحدة الأمريكية لحضور فعاليات مشاركة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية ٢٠٢٥

وحيث ما أورده المشكو في حقه بحديثه يمثل وقائع كاذبة ومختلقة تمت إذاعتها بسوء قصد، وأخصها حصول الشاكي على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤكد ويفند تلك الادعاءات الكاذبة التي وردت على لسان المشكو في حقه.