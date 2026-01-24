بث القتـ.ل على الإنترنت.. محاكمة المتهمين بقضية فتى الدارك ويب اليوم

تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، اليوم السبت 24 يناير 2026، محاكمة المتهمين في قضية فتى الدارك ويب.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوى ومحمد مرعى ووائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن.

ومن المقرر لهذه الجلسة، الاستماع لشهادة شاهدي الإثبات الثاني والثالث ولضم صورة من التقرير النفسي الخاص بالمتهم الأول المودع بالقضية 9800 جنايات أول شبرا الخيمة وللاستعداد للمرافعة كطلب الدفاع.

كانت المحكمة قد قررت بالجلسة السابقة ضم الجنايتين رقم 20794 لسنة 2024، ورقم 20801 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة للجناية رقم 20793 لسنة 2024 جنايات أول شبرا الخيمة وذلك للارتباط فيما بينهم ولوحدة المشروع الإجرامي وقيام المصاحبة الزمنية تحت تأثير صورة إجرامية واحدة ليتم نظرهم معاً.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمين اشتركوا في قتل المجنى عليه، والتمثيل بجثمانه، وتصوير الجريمة وبثها عبر منصات إلكترونية، بهدف تحقيق أرباح مادية.