أوكرانيا .. وقوع 22 انفجارا في خاركوف
سيول وفيضانات غير مسبوقة تضرب تونس.. وإجلاء سكان من الأحياء
أقل سعر دولار اليوم السبت 24-1-2026 في مصر
دعاء الفجر 5 من شعبان لقضاء الحوائج.. لا تحرم نفسك من أوقات البركة
ألم الرقبة والكتفين والإرهاق الأبرز .. 7 أعراض جسدية تخبرك أنك متوتر
البنتاجون : روسيا ستظل تشكل تهديدا مستمرا في المستقبل المنظور
تحمل العلم الروسي .. ناقلة نفط تتعرض لحادث قبالة سواحل الجزائر
إيران تكشف حقيقة إغلاق المجال الجوي في البلاد
إلهام شاهين: أفكر في العودة للمسرح من جديد.. وهاني رمزي شجعني
شوبير يكشف كواليس انسحاب الأهلي من صفقة عودة الفاخوري
فصل الكهرباء عن منشية الجرايدة وتوابعها بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد
صوتي رايح.. جنات تفاجىء الجمهور في المهرجان الدولي للمسرح الشبابي
اليوم.. محاكمة المتهمين بتأسيس جماعة إرهابية وتمويلها

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، اليوم السبت 24 يناير 2026، محاكمة المتهمين بتأسيس وتولى جماعة إرهابية عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعى وإصدار التكليفات والرسائل من خلالها وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب والإعداد والتحضير لارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية برصد احدى دور العبادة المسيحية تمهيدا لاستهدافها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ياسر عكاشة المتناوى ومحمد مرعى ووائل مكرم وأمانة سر أشرف حسن.

وأمرت المحكمة بنقل المتهمين لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون قبل الجلسة بوقت كاف، وإخطار اللواء مدير الإدارة العامة لمراكز إصلاح وتأهيل الوجه البحري لاتخاذ ما يلزم بشأن متابعة تنفيذ قرار المحكمة فى هذا الشأن.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين «ح .ع .م»، «أ .إ .م» وفقاً لأمر الإحالة بالاتهامات الأتية: قام المتهم الأول بتأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثانى انضم إلى الجماعة الإرهابية سالفة الذكر، وارتكاب المتهمين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولإرهابيين بأن جمعا بيانات ومعلومات وأموال وأمدا بها الجماعة وأعضاء بها بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

وأكدت التحقيقات أنهما استخدما موقعاً على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين المنتمين لجماعة إرهابية، بأن استخدما تطبيقي التواصل الاجتماعى «تيلجرام، ثريما» لتبادل الرسائل التنظيمية والتكليفات فيما بينهما وأعضاء الجماعة، وقاما بعمل من أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جرائم إرهابية بأن رصدا إحدى دور العبادة المسيحية ومركز شرطة سمنود واقفين على قوام تأمينها وتسليح الخدمات الأمنية المعينة عليها، كما رصدا أبناء الطائفة المسيحية تمهيداً لاستهدافهم بعمليات إرهابية.

