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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليورو يرتفع 5 قروش..أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر ختام اليوم 31-10-2021

صدى البلد

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 31 أكتوبر وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر .


سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية و الدولار كالتالى بلع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 15.64جنيه للشراء و 15.74 جنيه للبيع . 


ونرصد أسعار صرف العملات الاجنبية فى بنك مصر ختام اليوم الأحد

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 18.04 جنيه للشراء و 18.39جنيه للبيع مسجلة ارتفاعا نحو 5 قروش خلال اسبوع .


وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 21.37 جنيه للشراء و 21.72 جنيه للبيع مرتفعا قرشين مقارنة بالاحد الماضى.


وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد 17.02 جنيه للشراء و 17.29 جنيه للبيع بزيادة 10 قروش فى اسبوع .


ووصل سعر صرف كورن سويدي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.81 جنيه للشراء و1.85 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف كورن نرويجي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 1.84 جنيه للشراء و1.88 جنيه للبيع .

واستقرت سعر صرف كورن دنماركي مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد 2.42 جنيه للشراء و2.47 جنيه للبيع .

اسعار صرف العملات الاسيوية فى بنك مصر ختام الأحد

ورصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الاسيوية مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر ختام اليوم الأحد .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد نحو 13.70 جنيه للشراء و 13.88 جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف اليوان الصينى مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر خلال ختام اليوم الأحد عند 2.44 جنيه للشراء و2.46 جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزى أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية فى نوفمبر 2016 طبقا لألية العرض و الطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية من بنك لأخر .

 

العملات الاجنبية اليورو الدولار الأحد بنك مصر

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