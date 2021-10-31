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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

انفجار شمسي يهدد الأرض وينذر بانقطاع الإنترنت.. شاهد كيف تبدو العاصفة الجيومغناطيسية|فيديو

عاصفة جيومغناطيسية
عاصفة جيومغناطيسية

حذرت وكالة ناسا ومركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) من اقتراب عاصفة جيومغناطيسية في طريقها إلى الأرض.

 

ووفقًا لوكالة ناسا فإن العاصفة الجيومغناطيسية هي أكبر توهج شمسي شهدته الأرض منذ قرون، وهي ناتجة عن انفجار كتلة توهجية (CME) كبيرة من الشمس باتجاه الأرض.

 

تشير التقارير إلى أن العاصفة الجيومغناطيسية ستستغرق أكثر من يومين لعبور الفجوة بين الشمس والأرض، وقد تتأثر إشارات GPS الخاصة بالكوكب خلال الساعات القادمة نتيجة للعاصفة.

 

وبحسب علماء التنبؤ بالطقس فإن العاصفة قد يمكن السيطرة عليها، لكن الأمل ضئيل فعاصفة شمسية شديدة (تحدث كل قرن تقريبًا) يمكن أن تتسبب في " نهاية العالم على الإنترنت ".

 

فتؤثر العاصفة على خطوط الكهرباء والملاحة GPS، كما أن الخبراء ليس لديهم أي فكرة عن مدى مرونة البنية التحتية الحالية للإنترنت في مواجهة النشاط الشمسي الكبير.. إليك كيف تبدو العاصفة من الفضاء.

 

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