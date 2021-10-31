60 دقيقة| الزمالك يحافظ على تقدمه وطلائع الجيش يضغط هجوميا

مرت أحداث أول 60 دقيقة من المباارة التي تجمع بين فريقي الزمالك وطلائع الجيش بالجولة الثانية ببطولة الدوري المصري ومازال الزمالك متقدما بهدف أحمد سيد زيزو .



وشهدت أحداث الشوط الثاني ضغط هجومي من قبل لاعبي طلائع الجيش من أجل إحراز هدف التعادل وسدد أحمد سمير كرة صاروخية في الدقيقة 53 من خارج منطقة الجزاء ولكن تمكن محمد أبو جبل من التصدي لها على مرتين .



أحداث الشوط الأول



تقدم نادي الزمالك على طلائع الجيش بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري المصري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الزمالك من أجل إحراز هدف التقدم مبكراً والسيطرة على المباراة ولكن تمكن لاعبو طلائع الجيش من التصدي لكافة الهجمات .



وأهدر أشرف بن شرقي فرصة تقدم الزمالك في الدقيقة الرابعة من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن تمكن محمد بسام من التصدي لها



وشهدت الدقيقة الـ١٠ توقف المباراة بسبب سقوط جون أنتوي ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.





وتمكن أحمد سيد زيزو، من إحراز هدف تقدم الزمالك في الدقيقة الـ 15 من خلال ركلة جزاء.عقب عرقلة عمر السعيد داخل منطقة الجزاء ليعلن تقدم القلعة البيضاء.

وشهدت الدقيقة الـ 23 تصويبه صاروخيه من ميدو جابر ولكن تمكن محمد أبو جبل حارس الزمالك من التصدي لها والحفاظ على شباكه .

وشهدت الدقيقة 34 توقف المباراة مرة آخري عقب سقوط جون أنطوي لاعب طلائع الجيش مجدداً ونزول الطاقة الطبي لإسعافه ليلجأ عبد الحميد بسيوني لإجراء أول تبديل إضراري ونزل أحمد عبد الرحمن.

وحاول لاعبي طلائع الجيش من إحراز هدف التعادل قبل إنتهاء الشوط الأول ولكن لم يحالفهم الحظ ليعلن حكم المباارة إنتهاء صافرة إنتهاء الشوط الاول

وخاض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – أحمد فتوح

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد “زيزو” – مصطفى فتحي – أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

بينما خاض طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد بسام

خط الدفاع : محمد ناصف - محمد على الجويني - علي الفيل - حسن مجدي

خط الوسط : عمرو السيسي - مهند لاشين - عبدالرحمن محمد شيكا - ميدو جابر - أحمد سمير

خط الهجوم : جون أنطوي