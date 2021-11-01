أعلى سعر لشراء الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين 1- 11- 2018

ينشر موقع "صدى البلد "أسعار صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى اليوم الأثنين الأول من نوفمبر أكتوبر وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاستثمار العربى AIBK اليوم الأثنين نحو 21.55 جنيه للشراء و 21.75 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الامارات دبي الوطنى اليوم الأثنين نحو 21.44 جنيه للشراء و 21.56 جنيه للبيع.



استقر سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأثنين عند 21.40 جنيه للشراء 21.59 جنيه للبيع.



سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى مصرف ابوظبى الاسلامى اليوم الأثنين نحو 21.49 جنيه للشراء و 21.69 جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنوك ( المصري للتنمية الصادرات،العربي الافريقي الدولي، المصرف المتحد ، بلوم ، المشرق ، الكويت الوطني ،التنمية الصناعية ، الأهلي المتحد ، فيصل الإسلامي) اليوم الأثنين نحو 21.41 جنيه للشراء و 21.75 جنيه للبيع.



بلغ سعر الجنيه الاسترليني فى بنك كريدي اجريكول اليوم الأثنين نحو 21.41جنيه للشراء و 21.41 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك HSBC اليوم الأثنين نحو 21.49 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك قطر الوطني اليوم الأثنين نحو 21.41 جنيه للشراء و 21.74 جنيه للبيع.



وصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك الاسكندرية اليوم الأثنين نحو 21.38 جنيه للشراء و 21.75جنيه للبيع.



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترليني فى بنك مصر اليوم الأثنين نحو 21.38جنيه للشراء و 21.73 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الأثنين نحو 21.38 جنيه للشراء و 21.73 جنيه للبيع.





وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر إيران نحو 21.39 جنيه للشراء و 21.75جنيه للبيع.





ويقدم بنك الاستثمار العربى AIBK اليوم الأثنين أعلى سعر للشراء الجنيه الاسترليني فى البنوك المصرية وهو 21.55.





