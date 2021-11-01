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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي كفر الشيخ يشكون سوء حالة طريق «إبشان - تيرة»

صدى البلد

أستغاث أهالى محافظة كفر الشيخ من سوء حالة طريق «إبشان - تيرة»، الذي يربط بين 3 محافظات مهمة هي «كفر الشيخ والغربية والدقهلية»، سقط من حسابات المسئولين بالهيئة العامة للطرق، بعد أن أصبح الطريق في حالة يُرثى لها، ويفتقد لمعايير السلامة والأمان أثناء المرور عليه، فضلاً عن عدم وجود إنارة.

 

ويقول محمد السعدنى فى رسالة لخدمة شكاوى  “ بين الناس” الذى يقدمها موقع صدى البلد : إن طريق «إبشان - تيرة»، طريق حيوي ومهم ويربط بين محافظة كفر الشيخ من ناحية مركز بيلا وبين محافظة الغربية ومحافظة الدقهلية من ناحية قرية تيرة.

وأضاف : وبالرغم من أهمية هذا الطريق إلا أنه يحتاج إلى نظرة من المسئولين لإعادة رصفه ورفع كفاءته بعد أن أصبح الطريق في أسوأ حالاته لكثرة الحفر به وتهالك طبقة الرصف به، خاصة من بداية قرية إبشان وحتى عزبة الجمل التابعة لمحافظة الغربية.

وأشار :أن هذا الطريق يحتاج إلى إعادة رصف بشكل عاجل، مطالبًا بسرعة تشكيل لجنة فنية من الهيئة العامة للطرق لمعاينة الطريق على أرض الواقع واتخاذ كافة الإجراءات نحو سرعة رصف ورفع كفاءته حتى يكون ممهدًا وصالحًا لسير المركبات عليه في سهولة ويُسر.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة كفر الشيخ عدم وجود انارة قرية إبشان سوء حالة الطريق محافظة الدقهلية محافظة الغربية

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