تغريم ربة منزل 50 ألف جنيه بتهمة سب وقذف زوجها عبر واتسآب

قضت المحكمة الاقتصادية بـ قنا، تغريم ربة منزل، 50 ألف جنيه، بتهم سب زوجها عبر تطبيق “واتس آب”، وإزعاج وإساءة استخدام مرفق الاتصالات بطريق غير صحيح.

صدر الحكم أمس السبت، من قبل المحكمة الاقتصادية، فى الدعوى المقدمة من زياد.م ، ضد زوجته إكرام.ج.م.ع، ربة منزل، بتهمة السب والقذف.

وقال إسماعيل سلاوي، محام المجني عليه، إن محكمة قنا الاقتصادية، قضت بتوقيع غرامة قدرها 50 ألف جنيه، على الزوجة في القضية التى حملت رقم 64 لسنة 2021، بتهمة سب زوجها عبر تطبيق “واتس آب”، وبتهمة الإزعاج عن طريق استخدام الإنترنت وإساءة استخدام مرفق الاتصالات بطريق غير الذي أعد من أجله.

وتابع السلاوى، أنه وفقًا للمادة رقم ٧٦ من قانون الاتصالات ١٠ لسنة ٢٠٠٣، فإن جريمة تعمد إزعاج أو مضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وهي الجريمة التي تقابل جريمة التسبب عمداً في إزعاج الغير بإساءة استعمال الأجهزة التليفونية والمنصوص عليها في المادة ١٦٦ مكرراً من قانون العقوبات، وفيها يتسع الركن المادي لكل قول أو فعل يتعمده الجاني يضيق به صدر المواطن.