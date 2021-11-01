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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: احتفالية يوم المدن العالمي بالأقصر تخدم رؤية مصر 2030

صدى البلد

قال النائب سليمان عطيوي عضو لجنة السياحة بمجلس النواب، إن استقبال مدينة الأقصر للاحتفال بـ يوم المدن العالمي، وفوزها باستضافته، بالتنافس مع مدن عالمية أخرى؛ يثبت أهميتها ومكانتها على مستوى العالم، موضحا أن كل هذه الأمور الايجابية التي تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتويجا لجهود دؤوبة تم بذلها على مدار السنوات الماضية؛ من أجل إعادة مصر، كما كانت سابقا تنعم بالأمن والأمان والاستقرار الذي يؤهلها لاستضافة هذا الاحداث العالمية.

 

وتحدث عطيوي خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" حول اهمية هذا الحدث العالم يوالذي  بدأ الاحتفال به منذ 8 سنوات، موضحا أنه يأتي في اطار خدمة رؤية مصر 2030 بشأن الاستدامة البيئية، أملا في الحفاظ على البيئة  والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية  بالاضافة إلى الاعتماد على الطاقة المتجددة مما يكون له دور كبير في تحقيق التنمية.

 

وأشار عضو لجنة السياحة والطيران المدني بالبرلمان إلى أن هناك استعدادات كبيرة وموسعة من أجل احتفالية طريق الكباش الفترة المقبلة، موضح ان الدولة المصرية بصدد احتفالية فريدة من نوعها وحدث عالمي سيلفت أنظار العالم أجمع، كما أنها تحظى بمتابعة من الرئيس السيسي شخصيا؛ نظرا لأهميتها البالغة.

 

ويشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ألقى كلمة، اليوم، في الاحتفال بيوم المدن العالمي في مدينة الأقصر، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تحت عنوان (تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية)، بحضور عدد من مسؤولي منظمة الأمم المتحدة وبرنامج المستوطنات البشرية UN-HABITAT وكبار الشخصيات الدولية وشركاء التنمية، كما حضر عدد من الوزراء والمحافظين من مصر ومختلف دول العالم، وسفراء الدول الأجنبية لدى القاهرة.

مصر مجلس النواب مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لجنة السياحة والطيران

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