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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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صحافة سوهاج.. طالب كفيف يروي تفاصيل حصوله على المركز الأول بالجامعة

الطالب الكفيف عرابي
الطالب الكفيف عرابي نعمان

روى الطالب الكفيف عربي محمد نعمان، الحاصل علي المركز الأول بقسم الصحافة جامعة سوهاج، تفاصيل كفاحه وحصوله علي المركز الأول لـ 3 سنوات بالجامعة.

قال عربي نعمان خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه وُلد فاقدًا للبصر في عينه اليمنى؛ حيث بدأت رحلته مع فقد البصر في الصف الثاني الابتدائي.

وأشار إلى أنه استمر في إجراء العمليات الجراحية على مدار سنتين حتى شهر مايو 2009 التي فقد فيها البصر كاملاً حينها، مؤكدًا رسوبه في الصف الرابع الابتدائي وهو ذات العام الذي حُرم فيه من الرؤية؛ وبعدها علمت الأسرة بوجود مدرسة لتعليم المكفوفين؛ حيث أخبرته إدارة المدرسة بضرورة تعليم طريقة برايل التي تعلمها في 20 يومًا.


وأكد أن الله وفقه بمدرس متميز علمه طريقة برايل، وذاكرة قوية مكنته من تجاوز التعلم، والتحق بمدرسة النور الداخلية في الصف الخامس الابتدائي، وبداية من الصف السادس الابتدائي حتى الثالث الثانوي وهو يحوز المركز الأول على دفعته.


ولفت إلي أنه استطاع تحقيق هدفه بالتفوق من خلال تلك السنوات بالإصرار على الوصول لحصد هذا المركز متفوقًا على زملائه، موضحا أن الأم كان توصله للمدرسة يوم السبت، وتذهب آخر الأسبوع (يوم الخميس)؛ لانتظاره والعودة به إلى المنزل.


وأوضح أن مجموعه الجيد (86%) مكنه من الالتحاق بقسم الإعلام، لافتًا إلى تخوفه- آنذاك- من عدم قبوله بالقسم؛ لأنه لم يكن هناك طالبًا مكفوفًا التحق بهذا القسم من قبل، مشيرًا إلى أنه لم يشعر بالقلق عندما التحق بالصف الأول الجامعي؛ لأنه يسير وفق نظام.

الإعلامي أحمد موسى برنامج على مسئوليتي قناة صدي البلد جامعة سوهاج على مسئوليتي

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