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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس الإسماعيلي الجديد: سنعمل على إعادة الدراويش لأمجاده.. وتوقعت نجاحي في الانتخابات.. فيديو

صدى البلد

قال يحيى الكومي، رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي الجديد، إنه يتمنى وقوف الجميع خلف المجلس الجديد والدعاء له في المهمة الصعبة المُقبل عليها، في ظل النتائج السلبية للفريق.

وأضاف الكومي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه يسعى لاستعادة أمجاد الإسماعيلي لينافس الأهلي والزمالك كما كان سابقًا، موضحًا أنه توقع فوزه بالانتخابات، في ظل ثقته في الجمعية العمومية للنادي.

واستكمل تصريحاته، أنه كان رئيسًا للإسماعيلي في فترة مجد الإسماعيلي عام 2008 التي كان قوام المنتخب فيها من الدراويش، مشيرًا إلى أنه سيجتمع مع الجهاز الفني للفريق، خلال الـ24 ساعة المقبلة، للحديث عن مستقبل الفريق في الفترة المقبلة، في ظل سوء النتائج التي لا يتقبلها الجماهير.

واستطرد «أوجه حديثي لطلعت يوسف بأن التعامل الفني والمعنوي أفضل من التدريب الفني والبدني، خاصة وأن الروح والحماس هما من سيعيدان انتصارات الإسماعيلي، وبالنسبة للاعبين ليس منطقيًا أن يطالبوا بالحصول على 10 ملايين جنيه وهم لم يقدمون شيئًا للفريق».

واختتم حديثه، أن مصير طلعت يوسف المدير الفني للفريق سيتحدد بناءً على نتائج الفريق في الفترة المقبلة، وكذلك الأمر بالنسبة للاعبين، مشيرًا إلى أنه من الممكن الاستعانة بمدير فني أجنبي حال فشل الجهاز الفني الحالي.

يحيي الكومي النادي الاسماعيلي الأهلى الزمالك طلعت يوسف

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