رامي جمال يعلن عن مفاجأة لجمهوره

أعلن الفنان رامي جمال، عن مفاجأة لجمهوره من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وكتب رامي جمال، على صورة نشرها: “ بكرة بداية المفاجأة ان شاء الله”.

يذكر أن طرح رامي جمال، أغنيته الخامسة بعنوان "كان ممكن نتفق"، من ألبومه "ولسه"، من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان محمد حمزة وتوزيع أمين نبيل، وإنتاج نجوم ريكوردز.

كما طرح رامي جمال، أغنيته السابقة "قلة الإحساس"، والتى حققت نجاحاً كبيراً ووصلت مشاهدتها إلى 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب، والأغنية من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم.

ومن الأغنيات السابقة التى تم طرحها أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، و"مبتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.