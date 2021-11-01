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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل مسرحية عبد الحليم حافظ في موسم الرياض

عبد الحليم حافظ
عبد الحليم حافظ

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، تفاصيل مسرحية الفنان الراحل عبد الحليم حافظ في موسم الرياض، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

 

وكتب تركي آل الشيخ في منشور له: “اليوم الاثنين ١ نوفمبر في بوليفارد الرياض تبدأ مسرحية الفنان الكبير الراحل عبدالحليم حافظ في مسرح خصص لها في عرض يمتد لمدة ٣ ساعات ويستوعب ١٠٠ زائر في كل عرض”.

 

وأكمل تركي آل الشيخ: “العرض صمم في لندن وباشراف خبراء بريطانيين وعرب وباخراج المخرج الكبير خيري بشارة ويضم المسرح قاعة تحتوي مقتنيات خاصة ونادرة بالعندليب الاسمر وتعرض لاول مرة بالاضافة الى مطعم ومقهى يحتوي على صور نادرة لعبدالحليم”.  

 

وأضاف تركي آل الشيخ: “لن يقل العرض عن اي مسرحية تقام في برودواي او اي عرض عالمي … سافتتح العرض اليوم بوجود عائلة الفنان الراحل التي اسعد بتواجدها”.

 

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وأوضح تركي آل الشيخ: “يقوم بالبطولة في العرض كوكبة من الشباب والشابات المصريين الموهوبين الذين تم اكتشافهم … اتوقع ان يبهر العرض العالم … ادعوكم لزيارة موسم الرياض والاستمتاع به”.

 

وكان قد كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، في وقت سابق عن مشاركة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظـ ضمن حفلات موسم الرياض. 

 

وبدأت فعاليات موسم الرياض 2021 في نسخته الثانية، مساء الأربعاء الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.

 

يضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفاعليات على مدر 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.
 

كما تضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"،  و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".

 

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