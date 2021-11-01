أمطار وفيضانات تضرب أربيل بكردستان العراق.. فيديو

تعرضت مدن إقليم كردستان العراق، لأمطار غزيرة على مدى الأيام الماضية، ما تسبب في فيضانات ضربت العاصمة أربيل وعدد من المدن في العراق.

وواجهت مدينة أربيل فيضانات في عدد من شوارعها وقراها السكنية الحديثة، مما دفع السلطات لإعلان حالة طوارئ لمساعدة المدنيين الذين علقوا في بعض الأماكن.

وفي محافظة السليمانية العراقية أيضا، غرقت بعض شوارع مع بدء هطول الأمطار بكميات كبيرة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شرائط فيديو تظهر غرق شوارع مدينة أربيل العراقية بمياه الفيضانات الضخمة.

وعلق البعض أن أربيل كانت تعاني منذ أيام من انقطاع المياه، لتهبط عليها هذه الكميات من مياه الأمطار.