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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مكنتش عريانة.. وفاء مكي: لم أشعر بالخجل من دوري في فيلم لحم رخيص

وفاء مكي
وفاء مكي

قالت الفنانة وفاء مكي  إنها لم تشعر بالخجل من دورها في فيلم لحم رخيص.

وأضافت في تصريحات لبرنامج "نص الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار:" لم أشعر بالخجل من دوري في  فيلم "لحم رخيص" كنت لابسة قميص وروب مكنتش عريانة، والمفروض بنناقش قضية من قضايا المجتمع المصري ونسلط الضوء عليها

وتابعات  وفاء مكي :" كنت طالعة في دور راقصة ، اقتنعت بإني ألبس بدلة رقص وكنت حاسة إني في إيد أمينة مع أحمد زكي و المخرج عاطف الطيب، وعملت بدل رقص على حسابي".

وانهارت وفاء مكي بالبكاء على الهواء بعد الحديث عن سمير غانم ومواقفه النبيلة معها مضيفة :" كان كويس اوي اوي وكان في حاله دايما ومحترم".

 

 

وفاء مكى فيلم لحم رخيص لحم رخيص قميص راقصة أحمد زكي عاطف الطيب

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مكنتش عريانة.. وفاء مكي: لم أشعر بالخجل من دوري في فيلم لحم رخيص

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