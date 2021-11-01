حدث ليلا| ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. عاصفة شمسية تهدد كوكبنا.. قرار جديد من النيابة ضد الأب المتهم بتعذيب ابنته

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 644 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 278267 حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

أمر المستشار النائب العام بحبس كل من مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسئول الجودة بفندق في الغردقة ، وكبير الطهاة به أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق بالغردقة، وجارٍ استكمالها.

أمرت نيابة ميت غمر تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بحبس والد الطفلة "شهد"، 13 عاما بقرية كوم النور، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتعذيب طفلته وحبسها في منزل مهجور لمدة تقترب من 3 أعوام بعد أن قيد قدميها بسلاسل حديدية.

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانا خاصا بمباراة كأس السوبر لكرة السلة التي يخوضها الزمالك أمام الاتحاد السكندري اليوم الإثنين.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادى الإسماعيلي، فوز المهندس يحيى الكومى، بمنصب رئيس النادى الإسماعيلى، وخالد زين فى منصب نائب رئيس النادى، وحاتم حجازى أمينًا للصندوق

قالت الفنانة وفاء مكي إنها لم تشعر بالخجل من دورها في فيلم لحم رخيص. وأضافت في تصريحات لبرنامج "نص الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار:" لم أشعر بالخجل من دوري في فيلم "لحم رخيص" كنت لابسة قميص وروب مكنتش عريانة، والمفروض بنناقش قضية من قضايا المجتمع المصري ونسلط الضوء عليها .

لا تزال العاصفة الشمسية التي تسافر بسرعة 2.1 مليون ميل في الساعة تشكل تهديدًا على الأرض، ومن المقرر أن تحدث ضربة مباشرة مع الأرض في غضون ساعات ويأتي ذلك بعد تحذير ناسا من انفجار كبير من الشمس.

قالت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، إن قرار الجزائر بوقف ضخ الغاز إلى المغرب سيكون له تأثير ضئيل، مع استمرار الخلاف بين الدولتين.

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب أنه لم يعد هناك وجود للخلية التي "انتهى أمرها" نتيجة فشلها في حل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج.

أفاد التلفزيون الرسمي السوداني في نبأ عاجل له منذ قليل، بإقالة النائب العام السوداني مبارك محمود من منصبه، وذلك بعد لحظات قليلة من الإعلان عن إطلاق سراح عدة رموز مهمة من نظام الرئيس السابق عمر البشير.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة من أجل استطلاعات الرأي حوله، مؤكدا أن نتائج الاستطلاعات تعلو وتنخفض كما يحدث مع كل الرؤساء.

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي من جديد قصفت تجمع سكني جنوب محافظة مأرب اليمنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 29 مدني بينهم نساء وأطفال.