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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلا| ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. عاصفة شمسية تهدد كوكبنا.. قرار جديد من النيابة ضد الأب المتهم بتعذيب ابنته

حدث ليلا
حدث ليلا

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة ، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية :  

الصحة: تسجيل 933 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 59 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج 644 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 278267 حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.

حبس كبير الطهاة ومساعد مدير في واقعة فندق الغردقة

أمر المستشار النائب العام بحبس كل من مساعد مدير الأغذية والمشروبات، ومسئول الجودة بفندق في الغردقة ، وكبير الطهاة به أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات في واقعة إعياء بعض السائحين بفندق بالغردقة، وجارٍ استكمالها.

حبس الأب المتهم بتعذيب ابنته في الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة ميت غمر تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بحبس والد الطفلة "شهد"، 13 عاما بقرية كوم النور، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتعذيب طفلته وحبسها في منزل مهجور لمدة تقترب من 3 أعوام بعد أن قيد قدميها بسلاسل حديدية.

الزمالك يصدر بيانًا بخصوص مباراة السوبر لكرة السلة

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانا خاصا بمباراة كأس السوبر لكرة السلة التي يخوضها الزمالك أمام الاتحاد السكندري اليوم الإثنين.

رسميا .. يحيى الكومي رئيسا لنادي الإسماعيلي

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادى الإسماعيلي، فوز المهندس يحيى الكومى، بمنصب رئيس النادى الإسماعيلى، وخالد زين فى منصب نائب رئيس النادى، وحاتم حجازى أمينًا للصندوق

 

مكنتش عريانة.. وفاء مكي: لم أشعر بالخجل من دوري في فيلم لحم رخيص

قالت الفنانة وفاء مكي إنها لم تشعر بالخجل من دورها في فيلم لحم رخيص. وأضافت في تصريحات لبرنامج "نص الكلام"، الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على قناة النهار:" لم أشعر بالخجل من دوري في فيلم "لحم رخيص" كنت لابسة قميص وروب مكنتش عريانة، والمفروض بنناقش قضية من قضايا المجتمع المصري ونسلط الضوء عليها .

 

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

لا تزال العاصفة الشمسية التي تسافر بسرعة 2.1 مليون ميل في الساعة تشكل تهديدًا على الأرض، ومن المقرر أن تحدث ضربة مباشرة مع الأرض في غضون ساعات ويأتي ذلك بعد تحذير ناسا من انفجار كبير من الشمس.

 

تعليق المغرب على قرار الجزائر بوقف ضخ الغاز إليها

قالت الحكومة المغربية، اليوم الإثنين، إن قرار الجزائر بوقف ضخ الغاز إلى المغرب سيكون له تأثير ضئيل، مع استمرار الخلاف بين الدولتين.

 

وزير الخارجية اللبناني يكشف مصير الأزمة مع السعودية واستقالة قرداحي

أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب أنه لم يعد هناك وجود للخلية التي "انتهى أمرها" نتيجة فشلها في حل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج.

 

السودان.. إقالة النائب العام مبارك محمود من منصبه

أفاد التلفزيون الرسمي السوداني في نبأ عاجل له منذ قليل، بإقالة النائب العام السوداني مبارك محمود من منصبه، وذلك بعد لحظات قليلة من الإعلان عن إطلاق سراح عدة رموز مهمة من نظام الرئيس السابق عمر البشير.

 

الرئيس الأمريكي: لم أرشح نفسي للرئاسة من أجل استطلاعات الرأي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لم يرشح نفسه لرئاسة الولايات المتحدة من أجل استطلاعات الرأي حوله، مؤكدا أن نتائج الاستطلاعات تعلو وتنخفض كما يحدث مع كل الرؤساء.

 

بينهم أطفال ونساء.. مقتل وإصابة 29 شخصا في قصف حوثي على تجمع سكني بمأرب

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي من جديد قصفت تجمع سكني جنوب محافظة مأرب اليمنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 29 مدني بينهم نساء وأطفال.

 

 

 

حدث ليلا فيروس كورونا كورونا فندق الغردقة الأب المتهم بتعذيب ابنته الزمالك

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