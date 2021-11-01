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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يصدر بيانًا بخصوص مباراة السوبر لكرة السلة

كرة السلة بنادي الزمالك
كرة السلة بنادي الزمالك

أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانا خاصا بمباراة كأس السوبر لكرة السلة التي يخوضها الزمالك أمام الاتحاد السكندري اليوم الإثنين.. وجاء البيان كما يلي:


في إطار سياسة المصارحة والشفافية التي اتبعتها إدارة النادي مع جمهوره العظيم فإنها تعلن الحقائق بشأن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي.. فيما يلي:


- فاز الفريق عن جدارة ببطولة الدوري العام20/21 وبطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري التي أقيمت تحت رعاية دوري المحترفين الأمريكي NBA للمرة الأولى ومن ثم تأهل لبطولة العالم للأندية المقرر إقامتها هذا العام.


- التزاما بالدور الريادي لنادي الزمالك وافق على انتقال اللاعب مهاب ياسر للاحتراف بدوري الجامعات الأمريكي حرصا على مستقبله العلمي والرياضي رغم كونه أحد أهم اللاعبين بالفريق.


- انضم للمنتخب الوطني الأول عدد كبير من لاعبي الفريق تعرض للإصابة منهم اللاعبان عمر هشام وأنس أسامة وهو أفضل لاعب في مصر خلال الموسم الماضي إضافة إلى تدهور المستوى البدني للاعب مصطفى كيجو لعدم المشاركة خلال المعسكر.


- افتقد الفريق عددا كبيرا من القوام الأساسي للاعبيه وتعذر عليه تعويضهم بسبب لائحة الانتقالات التي تحول دون ذلك وقد حاولت إدارة النادي إقناع الاتحاد  المصري لكرة السلة بالعدول عن اللائحة المذكورة دون جدوى رغم مشروعية وعدالة الطلب.


- لم يبادر الاتحاد المصري لكرة السلة إلى تحمل تكاليف علاج لاعبي الفريق الأول بالنادي التي جرت إصابتهم أثناء المشاركة بمعسكر المنتخب رغم أنه يجب عليه ذلك ومن ثم سارعت إدارة النادي إلى تقديم كل سبل الدعم للاعبين ومن ذلك الإعداد لسفر اللاعب أنس أسامة للعلاج بأفضل المراكز الطبية المتخصصة بالخارج لحين تسوية الأمر مع الاتحاد.


- تدارست إدارة النادي موقف مباراة السوبر مع نادي الاتحاد في ضوء تقرير الجهاز الفني والطبي للفريق وخلصت إلى أن المباراة تمثل بطولة شرفية ومن ثم فإن الأولوية تقتضي المحافظة على القوام الرئيسي للفريق واكتمال شفاء بعض المصابين استعداد للمباريات الحاسمة في بطولة الدوري ومن ثم قررت خوض مباراة السوبر بفريق النادي تحت 20 سنة.


وأخيرا فإن إدارة النادي تهيب بالاتحاد المصري لكرة السلة اتخاذ خطوات عاجلة تحفظ مصالح الأندية واللعبة بصفة عامة ومن ذلك تحمل تكاليف علاج اللاعبين الدوليين وإتاحة الفرصة بشكل استثنائي لقيد لاعب بديل لمن يصاب منهم أو ينتقل إلى أحد الدوريات العالمية.

نادي الزمالك حسين لبيب كأس السوبر لكرة السلة الاتحاد السكندري بطولة الدورى العام

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