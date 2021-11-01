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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم أطفال ونساء.. مقتل وإصابة 29 شخصا في قصف حوثي على تجمع سكني بمأرب

قصف حوثي
قصف حوثي

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن ميليشيا الحوثي من جديد قصفت تجمع سكني جنوب محافظة مأرب اليمنية، ما أسفر عن مقتل وإصابة 29 مدني بينهم نساء وأطفال.

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وكتب الإرياني على تويتر: "من جديد تستهدف مليشيا الحوثي المدعومة من ايران التجمعات السكنية في مديرية الجوبة جنوب محافظة مارب، وهذه المره بصاروخين بالستيين "ايراني الصنع" أصابا مسجدا ودار الحديث في منطقة العمود المكتظة بالسكان والاسر النازحة من خارج المديرية، وأسفر عن جرح استشهاد 29 مدني بينهم نساء واطفال".

وأفادت قناة العربية، بسقوط عدد من القتلى؛ إثر سقوط صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في اليمن، على مديرية الجوبة جنوبي مأرب.

وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن مليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت بصاروخ باليستي، مسجدا تابعا لمركز السلفيين  في قرية العمود الآهلة بالسكان بمديرية الجوبة في أثناء نوم طلاب علم سلفيين داخل المسجد.

 

وزير الإعلام اليمني ايران في اليمن ميليشيا الحوثى محافظة مأرب اليمنية الحوثي الارهابية

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