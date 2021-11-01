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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس الأب المتهم بتعذيب ابنته في الدقهلية 4 أيام على ذمة التحقيقات

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

أمرت نيابة ميت غمر تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، بحبس والد الطفلة "شهد"، 13 عاما بقرية كوم النور، 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بتعذيب طفلته وحبسها في منزل مهجور لمدة تقترب من 3 أعوام بعد أن قيد قدميها بسلاسل حديدية أعاقتها عن الحركة إلى أن اكتشف الجيران وجودها وتمكنوا من تصويرها على حالتها وأبلغوا شرطة ميت غمر والتي انتقلت على الفور إلى المكان وألقت القبض على الأب وفك الطفلة من أغلالها ونقلها إلى مستشفى ميت غمر المركزي.


وكان مأمور مركز شرطة ميت غمر، قد تلقى بلاغا من أهالي قرية كوم النور دائرة المركز يفيد بعثورهم على الطفلة شهد محمد صبري درويش، 13 عاما، مقيدة بالجنازير من قدميها بالسرير وتجلس في وضع القرفصاء وتبكي داخل منزل مهجور بالقرية.


وبانتقال رئيس مباحث مركز ميت غمر، إلى مكان الواقعة، وبسؤال الطفلة أكدت أن والدها قيدها كذلك لمنعها من الخروج من البيت وأنه هو من وضع القيود في رجليها، وأنه سبق ووضع السلاسل الحديدة في يديها إلا أنه فكها وربطها في رجليها لتستطيع تناول الطعام.


ونجح قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بالدقهلية من إلقاء القبض على الأب المتهم والذي اعترف أنه هو من وضع الطفلة في القيود حتى يضمن عدم خروجها من البيت.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس الأب 4 أيام.

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