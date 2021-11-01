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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تضامن النواب تشيد بتصريحات وزير التعليم العالي بعد تكليفه بمهام الصحة والسكان

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أشاد النائب حسن المير عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التضامن الاجتماعى والاسرة بالقضايا التى استعرضها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الصحة، خلال الاجتماع الذى عقده مع قيادات وزارة الصحة والسكان، بمقر وزارة الصحة مثمناً دعوة الوزير لجميع القيادات إلى الحفاظ على نفس معدلات الأداء  للتمكن من مواجهة التحديات الصحية المختلفة وخاصةً جائحة كورونا مع التأكيد على دعمه المباشر لمنظومة العمل بوزارة الصحة وتأكيده على المؤسسية الكاملة في نظام العمل، واستمرار التعاون والتنسيق الفاعل بين قطاعات الوزارة من ناحية وكافة مؤسسات الدولة من ناحية أخرى.

 

كما أشاد " المير " فى بيان له أصدره اليوم باهتمام الدكتور خالد عبد الغفار بأولويات أجندة العمل بوزارة الصحة خلال الفترة القادمة ويأتي في مقدمتها اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والاطمئنان على توافر الكميات اللازمة من التطعيمات وأهمية تيسير حصول المواطنين عليها بشكل يضمن زيادة ملحوظة في أعداد المواطنين الحاصلين على اللقاح خلال الفترة القادمة وتكثيف التعاون مع الجامعات والمعاهد لحصول كافة الطلاب ومنتسبي التعليم الجامعي على اللقاح والانتظام الكامل في تنفيذ كافة المبادرات الرئاسية على مستوى إنهاء قوائم الانتظار وضمور العضلات وشلل الأطفال وصحة المرأة و100 مليون صحة وتقديم تقارير دورية لمتابعة ما يتم تنفيذه بكل مبادرة من هذه المبادرات مشيداً بتركيز الوزير على تفاصيل منظومة توفير الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية من خلال هيئة الشراء الموحد وضرورة المتابعة الدقيقة لهذا الملف وتقديم تقارير أسبوعية بشأن ذلك والمتابعة المنتظمة لملف التأمين الصحي الشامل، والالتزام بالبرامج الزمنية المخططة لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم.

 

وقال النائب حسن المير إن الدكتور خالد عبد الغفار ليس ببعيد عن المنظومة الطبية المصرية خاصة أنه خلال مواجهة الدولة لفيروس كورونا كان لجميع المستشفيات الجامعية دورها الكبير فى مساندة ودعم وزارة الصحة والسكان فى مواجهة هذا الفيروس ونجحت المستشفيات الجامعية فى التصدى لفيروس كورونا وتقديم خدماتها للمرضى المصابين بفيروس كورونا إضافة الى أنه ساند جميع رؤساء الجامعات المصرية فى تحديث وتطوير المستشفيات الجامعية.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى وزارة الصحة والسكان جائحة كورونا قوائم الانتظار ضمور العضلات

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