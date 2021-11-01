عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون.. السعودية تعرض رؤيتها للمناخ من جلاسجو

صدى البلد

تشارك المملكة العربية السعودية في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغيير المناخ الذي تستضيفه مدينة غلاسكو في نسخته الـ "26 COP2".

وتأتي مشاركة المملكة تأكيداً للأهمية التي توليها لملف التغيرات المناخية وحماية البيئة، بما يتماشى مع برنامج التحول الذي خطته رؤية 2030.

وعززت المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين العام الماضي، من دورها الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، والإسهام في حماية كوكب الأرض، ونتج عن ذلك إصدار إعلان خاص حول البيئة لضمان مستقبل مستدام يحد من التدهور البيئي والحفاظ على التنوع الحيوي والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وإصلاحها، والمحافظة على المحيطات، وتشجيع توفر الهواء والماء النظيفين، والتعامل مع الكوارث الطبيعية والظواهر المناخية الشديدة، ومعالجة التغيّر المناخي.

 

وانطلاقاً من دورها الريادي في الحفاظ على المناخ ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة المرتبطة بالبيئة؛ استضافت العاصمة الرياض في الفترة ما بين 23 إلى 25 أكتوبر 2021م، النُسخة الافتتاحية لـ"منتدى مبادرة السعودية الخضراء" و"قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، وهما المبادرتان اللتان أعلن عنهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء أواخر مارس الماضي، وحظيتا بتفاعل عالمي كبير.

 

وقد أعلنت المملكة عن توجهها لإطلاق البرنامج الوطني للاقتصاد الدائري للكربون، داعية الدول الأخرى للعمل جنباً إلى جنب لتحقيق أهداف هذا البرنامج المتمثلة في التصدي للتغير المناخي مع الاستمرار في تنمية الاقتصاد وزيادة رفاه الإنسان.

 

وتهدف القمة التي تأتي بمشاركة 190 دولة وقطاعات واسعة من المنظمات والمؤسسات الرسمية والخاصة المهتمة، إلى تحقيق أربعة أهداف، في مقدمتها الحصول على تعهدات طموحة من جميع دول العام حتى عام 2030م بخصوص برامج خفض الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع أهداف اتفاقية باريس، من خلال أربعة محاور تشمل تسريع التخلص التدريجي من استخدام الفحم الحجري والحد من إزالة الغابات، إضافة إلى تسريع التحول إلى السيارات الكهربائية وتشجيع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

 

كما تهدف إلى تشجيع العمل المشترك وحث الدول الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية على "التكيف لحماية المجتمعات والمحميات الطبيعية" من خلال حماية واستعادة النظم البيئية، إضافة إلى بناء الدفاعات وأنظمة الإنذار والبنية التحتية المرنة والزراعة التي تساعد في تجنب وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات جراء الكوارث الطبيعية الناجمة عن التأثيرات المناخية.

 

ولتحقيق الهدفين، يأتي حشد التمويل في الخانة الثالثة ضمن أهداف قمة COP26، حيث ستُراجع التزامات البلدان المتقدمة فيما يتعلق بتوفير 100 مليار دولار سنوياً؛ لتمويل مشاريع المناخ، هذا إلى جانب تأكيد دور المؤسسات المالية الدولية في تمويل القطاعين العام والخاص؛ للمساعدة في الوصول إلى صافي انبعاث صفري بحلول 2050م.

 

ويأتي في المرتبة الرابعة ضمن أهداف القمة تفعيل العمل المشترك من أجل تنفيذ اتفاق باريس للمناخ من خلال وضع اللمسات الأخيرة لكتاب قواعد باريس (القواعد التفصيلية التي تجعل اتفاق باريس سارياً) إضافة إلى تسريع العمل لمعالجة أزمة المناخ من خلال التعاون بين الحكومات والشركات والمجتمع المدني.

ترشيحاتنا

عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 5 ملايين

بسام راضى: الرئيس السيسي استعرض مع المستشار النمساوي مقاصد مصر السياحية

دفاع البرلمان: كل الدول المجاورة تمنح رخصة قيادة خاصة لسن 16 عاما

أجمل دعاء قصير .. أدعية بسيطة تصلح حالك وتفرج همك

سفاحة الطالبية ..متهمة في جريمتين "قتل زوجها وامرأة عشيقها" |تفاصيل مثيرة

مناورات جوية سرية لـ واشنطن وسول علي حدود كوريا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

أمطار على هذه المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر من هذا الأمر

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

وزير التعليم: أعفينا 60% من الطلاب من دفع المصروفات هذا العام

انخفاض الذهب.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 1-11-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

فيديو

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ