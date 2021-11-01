عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

جامعة حلوان: 7 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. ورئيس الجامعة: تخريج كوادر تلائم احتياجات سوق العمل لتساهم في التنمية المستدامة 2030 تحقيقا لرؤية الدولة

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان:

  • نحرص على تنظيم الدورات التدريبية
  • هدفنا تحقيق جودة التعليم والبحث العلمى
  • نهدف إلى رفع قدرات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس 

 

 

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان- انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدراتهم ومهاراتهم- عن خطته التدريبية لشهر نوفمبر2021، تحت رعاية  الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف  الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز، وذلك  وفق رسالة الجامعة و بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

 

وأكد الدكتور ممدوح مهدى حرص واهتمام جامعة حلوان بتنظيم تلك الدورات التدريبية التى تأتى  من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

 

وأوضح الدكتور القائم بأعمال رئيس جامعة حلون، على أهمية رفع قدرات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم ، في ظل مسئولية الجامعة عن تكوين وتخريج كوادر تلائم احتياجات سوق العمل والمجتمع وتمتلك مهارات عالية وقابلية للتعلم الدائم و المستمر، ما يساهم في عملية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تحقيقا لرؤية الدولة في الارتقاء بالمواطن وتنمية معارفه وإتاحة التعلم  له من أجل النهوض بالمجتمع .

لمدة 3 أسابيع قسم المسرح بكلية آداب حلوان يبدأ ورش للتمثيل اليوم

وأوضحت  الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى مجال الإدارة ونشر المعرفة واحداث التنمية الذاتية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية.


وأفادت  الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز أن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه، وأوضحت أن خطة الدورات التدريبية خلال شهر سبتمبر أون لاين جاءت لتتماشى مع توجهات وزير التعليم العالى والتى تتمثل فى  بداية العام القادم  يكون الكتاب الالكتروني وجاءت خطة الدورات التدريبية كالآتي:

دورة التدريس البيني بالتعاون مع كلية الدراسات البينية والبحوث وتحاضر بها  الدكتورة إيمان النشار عميد الكلية ومجموعة من فريق العمل والتي تعقد يومي الأربعاء والخميس ١٠-١١ نوفمبر في تمام الساعة ٤ مساءَ وتشتمل على ورشة عمل حضور يوم السبت ١٣ نوفمبر اختياري.


دورة إدارة الفريق البحثي يومي الأحد والاثنين الموافق ١٤-١٥ نوفمبر في تمام الساعة ٩ صباحاً .

دورة معايير الجودة في العملية التدريسية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ١٦-١٧ نوفمبر في تمام الساعة ٩ صباحاً .

دورة الأخطاء المنهجية الشائعة في البحوث العلمية يومي الأحد والاثنين الموافق٢١-٢٢  في تمام الساعة ٥ مساءً.

 دورة الإدارة الجامعية يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٣ - ٢٤ نوفمبر في تمام الساعة ٩ صباحاً.

دورة Online Quizzes and Digital Question Banks يومى الأحد والاثنين ٢٨ - ٢٩ نوفمبر في تمام الساعة ٩ صباحاً.

 

أما الدورات التى تقام فى مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعى وفقا للإجراءات الاحترازية كالتالى:

دورة تأثير الموسيقى على الانتاج العلمي يومي الأحد والاثنين ١٤-١٥ نوفمبر في تمام الساعة ٩ صباحاً.

 

للتسجيل في الدورات التدريبية عبر الرابط الآتي :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN0j2sd6-TRelFh3joeeu0Bz8_YH8m1RQvNxebc5CTvgRIUA/viewform

 

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

جامعة حلوان الدورات التدريبية مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات خطته التدريبية لشهر نوفمبر2021 اخبار التعليم

ترشيحاتنا

عدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم يتجاوز 5 ملايين

بسام راضى: الرئيس السيسي استعرض مع المستشار النمساوي مقاصد مصر السياحية

دفاع البرلمان: كل الدول المجاورة تمنح رخصة قيادة خاصة لسن 16 عاما

أجمل دعاء قصير .. أدعية بسيطة تصلح حالك وتفرج همك

سفاحة الطالبية ..متهمة في جريمتين "قتل زوجها وامرأة عشيقها" |تفاصيل مثيرة

مناورات جوية سرية لـ واشنطن وسول علي حدود كوريا الشمالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكم التثاؤب أثناء الصلاة وهل هو من علامات العين؟.. الإفتاء تجيب

تضرب الأرض خلال ساعات.. العاصفة الشمسية لا تزال تشكل خطرا على كوكبنا

أزعجته أثناء ممارسة الجنس فقتلها..قصة حنين مع زوج الأم بـ حلوان

كلوب ينشر صورة ساديو ماني وإبراهيما كوناتي في المسجد ويعلق عليها | شاهد

أمطار على هذه المناطق اليوم.. والأرصاد تحذر من هذا الأمر

قريبا في مصر.. دواء يقضي علي كورونا خلال 4 أيام.. أسعار وتفاصيل

وزير التعليم: أعفينا 60% من الطلاب من دفع المصروفات هذا العام

انخفاض الذهب.. مفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 1-11-2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبى والعسكرى خلال شهر أكتوبر

حكاية السهرة.. ملكة إغراء ظلمها الجمال.. لماذا رفضت هند رستم العمل مع نور الشريف؟

بيت العيلة| كيف كان الود والحب موجودا رغم العدد الكبير وسر اختفائه .. نوستالجيا

التفاصيل الكاملة.. ماذا قال المتهمون بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى عقب ضبطهم؟

فيديو

خناقة كبيرة.. ماذا حدث بين المعلمة وولية الأمر في كراسة الواجب ؟

حلق زيرو 4 سنوات.. شاهد الرجل صاحب أجمل شعر في العالم "فيديو"

كذّب طليقته.. هكذا رد مصطفى فهمي على اتهامات فاتن موسى

"جلسة تصوير الجنازة".. موديل شهيرة تستعرض جسمها أمام نعش والدها .. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

داليا السبع تكتب: الميتافيرس عالم من الخيال أم آلة للاستبداد والمراقبة

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ