جامعة حلوان: 7 دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس.. ورئيس الجامعة: تخريج كوادر تلائم احتياجات سوق العمل لتساهم في التنمية المستدامة 2030 تحقيقا لرؤية الدولة

القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان:

نحرص على تنظيم الدورات التدريبية

هدفنا تحقيق جودة التعليم والبحث العلمى

نهدف إلى رفع قدرات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان- انطلاقا من حرص الجامعة على تنمية قدراتهم ومهاراتهم- عن خطته التدريبية لشهر نوفمبر2021، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بأعمال رئيس الجامعة والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز، وذلك وفق رسالة الجامعة و بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

وأكد الدكتور ممدوح مهدى حرص واهتمام جامعة حلوان بتنظيم تلك الدورات التدريبية التى تأتى من منطلق كونها ركيزة أساسية لتطوير العملية التعليمية، وتحسين الأداء، واستخدام الأدوات التكنولوجية الحديثة، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث لتحقيق جودة التعليم والبحث العلمى، وتبادل الخبرات واكتساب المهارات المختلفة.

وأوضح الدكتور القائم بأعمال رئيس جامعة حلون، على أهمية رفع قدرات وكفاءات أعضاء هيئة التدريس وتأهيلهم ، في ظل مسئولية الجامعة عن تكوين وتخريج كوادر تلائم احتياجات سوق العمل والمجتمع وتمتلك مهارات عالية وقابلية للتعلم الدائم و المستمر، ما يساهم في عملية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ تحقيقا لرؤية الدولة في الارتقاء بالمواطن وتنمية معارفه وإتاحة التعلم له من أجل النهوض بالمجتمع .

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات يقدم برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير معرفة ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات فى مجال الإدارة ونشر المعرفة واحداث التنمية الذاتية للأفراد والمؤسسات المختلفة بما يحقق التنافسية المحلية والدولية.



وأفادت الدكتورة منى ابو هشيمة مدير المركز أن هذه الدورات تقام بهدف تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه، وأوضحت أن خطة الدورات التدريبية خلال شهر سبتمبر أون لاين جاءت لتتماشى مع توجهات وزير التعليم العالى والتى تتمثل فى بداية العام القادم يكون الكتاب الالكتروني وجاءت خطة الدورات التدريبية كالآتي:

دورة التدريس البيني بالتعاون مع كلية الدراسات البينية والبحوث وتحاضر بها الدكتورة إيمان النشار عميد الكلية ومجموعة من فريق العمل والتي تعقد يومي الأربعاء والخميس ١٠-١١ نوفمبر في تمام الساعة ٤ مساءَ وتشتمل على ورشة عمل حضور يوم السبت ١٣ نوفمبر اختياري.



دورة إدارة الفريق البحثي يومي الأحد والاثنين الموافق ١٤-١٥ نوفمبر في تمام الساعة ٩ صباحاً .

دورة معايير الجودة في العملية التدريسية يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق ١٦-١٧ نوفمبر في تمام الساعة ٩ صباحاً .

دورة الأخطاء المنهجية الشائعة في البحوث العلمية يومي الأحد والاثنين الموافق٢١-٢٢ في تمام الساعة ٥ مساءً.

دورة الإدارة الجامعية يومي الثلاثاء والأربعاء ٢٣ - ٢٤ نوفمبر في تمام الساعة ٩ صباحاً.

دورة Online Quizzes and Digital Question Banks يومى الأحد والاثنين ٢٨ - ٢٩ نوفمبر في تمام الساعة ٩ صباحاً.

أما الدورات التى تقام فى مقر المركز بدار الضيافة بالحرم الجامعى وفقا للإجراءات الاحترازية كالتالى:

دورة تأثير الموسيقى على الانتاج العلمي يومي الأحد والاثنين ١٤-١٥ نوفمبر في تمام الساعة ٩ صباحاً.

للتسجيل في الدورات التدريبية عبر الرابط الآتي :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdN0j2sd6-TRelFh3joeeu0Bz8_YH8m1RQvNxebc5CTvgRIUA/viewform

تهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.