محمود حجازي يخطف الأنظار من أحدث ظهور له عبر إنستجرام

نشر الفنان محمود حجازي، صور جديدة له عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر محمود حجازي، في الصور بين الطبيعة ما أثار إعجاب متابعيه .

يذكر أن أعلن الفنان محمود حجازى، عن بدء تصوير مسلسل “ ابو العروسة 3 ” و ذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

ونشر الفنان محمود حجازى، مجموعة من الصور خلال التصوير وكتب معلقا “قريبا".

وشوق الفنان سيد رجب، جمهوره لعرض الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة” والذي حقق نجاحا كبيرا بجزئيه الأول والثاني.

ونشر سيد رجب، صورة للبوتسر من خلال صفحته الرسمية على “الفيسبوك” وعلق عليها قائلاً: ”قريبًا هنشوف حكايات جديدة عن الأب المصري في "أبو العروسة 3".

المنتج إبراهيم حمودة، كشف عن التحضير إلى الجزء الثالث من مسلسل “أبو العروسة”، بعد النجاح الذي حققه الجزأين الأولين من العمل خلال فترة عرضه.

وأضاف إبراهيم حمودة، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن مسلسل أبو العروسة 3 من المقرر أن يقوم بتأليفه هاني كمال، الذى قام بكتابة الأجزاء الاولى من المسلسل ، بالإضافة الى إخراجه للعمل أيضاً.

مسلسل أبو العروسة كان بدأ بث أولى أجزاءه عام 2017، وبلغت عدد حلقات جميع أجزاءه 120 حلقة، وقام ببطولته عدد كبير من الفنانين على رأسهم سوسن بدر وسيد رجب ونرمين الفقى ومدحت صالح وميدو عادل ورانيا فريد شوقى وولاء الشريف وكارولين خليل وصفاء الطوخى وأحمد صيام.