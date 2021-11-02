خبز دير سانت كاترين..صورة للتعاون والمحبة للجميع ..شاهد

خبز دير سانت كاترين ..صورة للتعاون والمحبة للجميع

يتعاون الجميع داخل دير سانت كاترين سواء الرهبان أو البدو المسلمين الذين يعملون في خدمة الدير وتجمعت كل هذه المعاني الجميلة في مشهد انتاج خبز الدير الشهير لكل زوار دير سانت كاترين حيث يتعاون الجميع لإنتاج الخبز الذي يوزع علي زوار الدير وبعض سكان الوديان الجبلية .

يقول رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن مشهد تعاون الجميع في أنتاج خبز الدير يوحي بالتسامح والمحبة التي تسود مدينة سانت كاترين حيث يتجمع الرهبان مع بدو قبيلة الجبالية العاملين في الدير لإنتاج الخبز للجميع مشيرا إلي أن هذا التقليد منذ مئات السنين.

حيث يجتمع البدو والرهبان لإعداد الخبز لضيوف الدير وعابري السبيل بل يوزعها على الفقراء في الوديان الجبلية تلك العادة توارثت جيل عبر جيل وأصبحت عرف فى سانت كاترين وتجد الراهب مع بدو الجبالية يصنعون الخبز للناس ليقدم للضيوف مع الزيتون والزيت والزعتر.

وأضاف محمد فتيح أحد شباب قبيلة الجبالية العاملين بسانت كاترين، إن قديمًا كانت المراكب اليونانية تأتى لميناء الطور القديم تحمل الدقيق وينقل بالجبال لسانت كاترين ويصنع منه الخبز لكل سكان سانت كاترين وبدو الوديان وأصبح خبز الدير يدخل كل منازل البدو ويقدم للضيوف.

وأضاف سليمان الجبالى أحد أبناء قبيلة الجبالية بسانت كاترين أنه توجد فرن فى الدير لتسوية الخبز ويشترك البدو والرهبان فى صنع الخبز ذات الطعم الرائع والذي يستمر لأيام طويلة ويخزن في البيوت، مؤكدًا أن الدير عام بالخبز والزيت والزيتون

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خبز الدير

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