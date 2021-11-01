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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سكينة سلامة عن إلغاء الطوارئ: آن لزوجة كل شهيد جني ثمار ألم الفراق

سكينة سلامة، عضو
سكينة سلامة، عضو مجلس النواب

وجهت النائبة سكينة سلامة ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، بسبب إلغاء قانون الطوارئ  مؤكدة أن تلك الخطوة دليل على استقرار البلاد .

وقالت " سلامة " باعتباري زوجة شهيد  أقول  باسم كل زوجة شهيد  انه جاء الوقت لنجني ثمار ألم الفراق والصبر نحو بناء الجمهورية الجديدة، التى تتمتع  بمزيد من الأمن والاستقرار .


وفى سياق آخر أشادت النائبة ، بمشروعات  قوانين التنقيب عن الذهب ، مؤكدة أن لتك الاتفاقيات ستمنع سرقات الذهب والسيطرة على التنقيب العشوائي .

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وأضافت :"نتمني المزيد من تلك الاتفاقيات خاصة أنها  شراكة وطنية مصرية : مطالبة الحكومة  بمد البرلمان بجدول زمني لخطة تنفيذ البحث والتنقيب عن الذهب ، لزيادة الحكومة ووجود معايير واضحة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين ،مناقشة 7 تشريعات جديدة، بشأن صناعة واستخراج الذهب.

سكينة سلامة السيسي قانون الطوارئ شهيد الجمهورية الجديدة

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