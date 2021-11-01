سكينة سلامة عن إلغاء الطوارئ: آن لزوجة كل شهيد جني ثمار ألم الفراق

وجهت النائبة سكينة سلامة ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، بسبب إلغاء قانون الطوارئ مؤكدة أن تلك الخطوة دليل على استقرار البلاد .

وقالت " سلامة " باعتباري زوجة شهيد أقول باسم كل زوجة شهيد انه جاء الوقت لنجني ثمار ألم الفراق والصبر نحو بناء الجمهورية الجديدة، التى تتمتع بمزيد من الأمن والاستقرار .



وفى سياق آخر أشادت النائبة ، بمشروعات قوانين التنقيب عن الذهب ، مؤكدة أن لتك الاتفاقيات ستمنع سرقات الذهب والسيطرة على التنقيب العشوائي .

وأضافت :"نتمني المزيد من تلك الاتفاقيات خاصة أنها شراكة وطنية مصرية : مطالبة الحكومة بمد البرلمان بجدول زمني لخطة تنفيذ البحث والتنقيب عن الذهب ، لزيادة الحكومة ووجود معايير واضحة.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب خلال جلسته المنعقدة اليوم الاثنين ،مناقشة 7 تشريعات جديدة، بشأن صناعة واستخراج الذهب.