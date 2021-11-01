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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل ساعات من طرحه.. تفاصيل شخصية دلال عبد العزيز في فيلم "فرق خبرة"

دلال عبد العزيز في
دلال عبد العزيز في فرق خبرة

يحتفل اليوم، أبطال فيلم فرق خبرة بالعرض الخاص والأول له في إحدى سينمات التجمع الخامس، وهو أحدث أعمال الفنانة دلال عبد العزيز السينمائية.

 

تدور أحداث فيلم فرق خبرة، حول ناجي الذي يقوم بدوره محمد الشرنوبي، وهو شاب حالم يستكشف الحب والعلاقات العاطفية لأول مرة، كما يمر بالعديد من المشكلات العائلية التي يهرب منها.

 

فيلم فرق خبرة بطولة محمد الشرنوبي، وهدى المفتي، محمود البزاوي، طه دسوقى، سينيتا خليفة، وهو من تأليف وإخراج شريف نجيب.

 

وتصدرت الفنانة دلال عبد العزيز بوستر فيلم فرق خبرة، قبل طرحه في السينمات رسميا الأربعاء المقبل. 

 

تفاصيل دور دلال عبد العزيز 

وقالت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في آخر لقاء تلفزيوني لها مع برنامج ET بالعربي، إنها سعيدة بالمشاركة في فيلم فرق خبرة.

 

وكشفت الراحلة تفاصيل دورها قائلة إنها تجسد دور زوجة الفنان محمود البزاوي، ووالدة محمد الشرنوبي، وهو عمل اجتماعي شيق يحمل الكثير من الأحداث الدرامية والرومانسية.

 

وعبرت في حوارها في كواليس تصوير فرق خبرة الذي كان يطلق عليه أنذاك "الفنار"، عن فرحتها بموهبة الفنان محمد الشرنوبي وكان مفاجأة بالنسبة لها، موضحة أنها تقدم تصرفات مثيرة في شخصيتها كأم.

 

ويعد فرق خبرة العمل قبل الأخير في مسيرة دلال عبد العزيز، حيث من المنتظر أن يعرض لها فيلم آخر قريبا وهو تسليم أهالي الذي تشارك في بطولتها مع ابنتها دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد.

فرق خبرة دلال عبد العزيز تسليم أهالى آخر أفلام دلال عبد العزيز محمد الشرنوبي

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