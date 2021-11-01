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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المتر بـ 8500 جنيه.. تفاصيل طرح أراضٍ استثمارية وإدارية بالعبور

أرشيفية
أرشيفية

تعتزم وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية طرح قطع أراضى استثمارية فى عدد من المدن الجديدة منها مدينة العبور، حيث تم طرح قطعة أرض بالحى التاسع بمساحة 875م لاستغلالها كنشاط تجارى او ادارى.

وجاء السعر التقديرى للمتر المربع بـ8425، بشرط أن يتم سداد 25% من قيمة الارض فى البداية مع خصم 10% جدية الحجز، على أن يتم تنفيذ المشروع فى مدة 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، كما تم طرح قطعة أرض سكنى- إدارى بالحى السادس بمساحة 989م، وقدر سعر المتر بـ 8595 جنيه.

وأعلن المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، أنه سيتم طرح كل شهر عدد من الأراضى الاستثمارية في مدينة العبور.

وأضاف الغيطى فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه جارى تجهيز وترفيق حوالى ١٥ فدان لطرحهم للبيع بنظام التخصيص المباشر خلال فترة قريبة.

وزارة الاسكان المدن الجديدة الأراضى الاستثمارية رئيس جهاز مدينة العبور جهاز مدينة العبور

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