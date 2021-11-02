عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة .. الإفتاء توضح

هل يجوز لأب أن يوصي
هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة

هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة”، من جانبه قال الدكتور على فخر امين الفتوى بدار الغفتاء المصرية انه يجوز شرعا للأب كتابة لأبنته ما يشاء وهو على قيد الحياة 

وأضاف خلال رده على سؤال “هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة” عبر فيديو على موقع اليوتيوب وأوضح انه يجب على الاب على يزيد عن الثلث من التركة للبنت فإن زاد فيأثم ولكن لا يزيد عن الثلث لها .

حكم الوصية الواجبة

الوصية الواجبة تجوز في حالة موت الابن أو الابنة في حياة أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفاة فيما لا يزيد على ثلث التركة.


حكم كتابة الوصية قبل الموت 

الابن من حقه هذا النصيب الذي أفرده له المورث ما لم يتجاوز حدود الثلث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: «الثلث والثلث كبير» وإذا زاد عن الثلث فإنه يحتاج إلى إجازة باقي الورثة، ويرث في باقي التركة مثله مثل باقي الورثة، مؤكدًا أن الوصية في حدود الثلث جائزة ولو كانت لوارث.اقرأ أيضا: الإفتاء توضح حكم عدم تنفيذ الوصية الواجبة


حكم الوصية إذا زادت عن الثلث
الوصية تجوز لهؤلاء الأبناء بمثل ما كان سيرث أبوهم في الميراث لو كان حيا، بشرط أن يكون هذا النصيب في حدود الثلث ولا يزيد، والوصية التي زادت عن الثلث يعود الزائد عن الثلث إلى باقي الورثة إلا إذا وافقوا على هذه الزيادة.


حكم عدم تنفيذ الوصية الواجبة

من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ يأثم شرعًا ويعاقب في القانون؛ لأن حكم حاكم البلاد يرفع الخلاف، والديار المصرية قد أقر قانونها بوجوب تنفيذ الوصية الواجبة، على من لم ينفذ الوصية الواجبة؛ الإثم والمحاسبة في القانون.
المستحقين للوصية الواجبة الواجبة تجوز في حالة موت الابن أو الابنة في حياة أبويه ولهم أبناء، فيرثون في جدهم بعد موته بدلًا من أبيهم أو أمهم المتوفاة فيما لا يزيد على ثلث التركة.

هل يجوز كتابة الميراث للبنات حكم الوصية الواجبة حكم عدم تنفيذ الوصية الواجبة حكم كتابة الوصية قبل الموت حكم الوصية إذا زادت عن الثلث

ترشيحاتنا

الوحوش البافارية .. تسارع مميز  لـ بي ام دبليو M3 كومبتيشن  

جمع مليون دولار في 28 ساعة لمساعدة اللاجئين.. أبو فلة يوتيوبر من نوع خاص

مفاجأة بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي لرئاسة ليبيا

وزير السياحة والآثار: لقاءات إعلامية مع أكثر من ٢٥ من ممثلي كبري وسائل الإعلام الإنجليزية والعالمية

هل يجوز لأب أن يوصي بجزء من ميراثه لابنته الوحيدة .. الإفتاء توضح

وزيرة البيئة: مصر دولة قليلة الانبعاثات لكنها هشة في تحمل التأثيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جريمة شرف.. مفاجأة في جريمة الساطور بالإسماعيلية: علاقة آثمة مع شقيقة وزوجة الجاني

شاهد عيان يكشف سبب عدم تدخل الأهالي لإنقاذ ضحية حادث الإسماعيلية.. فيديو

تفريغ كاميرات حادث ذبح شخص بوسط مدينة الاسماعيلية

تركي آل الشيخ يعلن وفاة الأمير سعود بن عبد الرحمن بن عبد العزيز

الصور الأولى لضحية جريمة الإسماعيلية

فصل رأسه عن جسده في الشارع.. قاتل شاب الإسماعيلية يواجه هذه العقوبات

نهاية العالم تدق.. "قمة المناخ" تحذر من غرق مدينة مصرية

فصل رأسه عن جسمه..أسرة قتيل الإسماعيلية تتحدث لـ صدى البلد .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم.. بايدن يغط في النوم خلال قمة تغير المناخ|شاهد

ما بين باريس 2015 وجلاسكو 2021.. ماذا قدمت مؤتمرات وقمم المناخ للحفاظ على الأرض؟

تامر فرج بالعكاز فى العرض الخاص لفيلم فرق خبرة .. صور

ساحرة شريرة وحيوانات.. أغرب احتفالات المشاهير بالهالوين وهذا ما فعلته كيم كارداشيان - صور

فيديو

نساء الهضبة .. سر الظهور المتكرر لـ عمرو دياب مع تيارا واهب

فيديوجراف| قبل انطلاق احتفاليته.. 10 معلومات هامة عن طريق الكباش

حجر معسل.. عروس تثير الجدل بتدخين الشيشة في الكوشة.. فيديوجراف

حجاب وسجن وعري وتعذيب خادمات.. ماذا قالت وفاء مكي مع راغدة شلهوب

المزيد

ساحة رأي

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (10)

د. هادي التونسي يكتب : زيارة إلى متحف الأشجار

إيمان الدربي تكتب: "امسك متحرش"

د. محمد مبروك يكتب: قمر الأماني

محمود دياب يكتب: هذا سُبّة في جبينهم

د. مجدي بدران: مجموعة العشرين وتغير المناخ ولقاحات الكورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مطلوب استحداث بطولة لأندية شمال أفريقيا

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: تغير أبعاد الأمن القومي الأسترالي

بقلم إلهام أبو الفتح

أغلى صفر في التاريخ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

اﻟﻤﺰﻳﺪ