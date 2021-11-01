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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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فصل رأسه عن جسده.. حادث مأساوي وسط مدينة الإسماعيلية.. مهتز نفسيا يتباهى بقتل شاب.. والشرطة تقبض على الجاني

موقع الحادث
موقع الحادث
  • حادث مأساوي وسط مدينة الإسماعيلية
  • مهتز نفسيا يفصل رأس شاب عن جسده
  • تفريغ الكاميرات الموجودة بموقع الحادث

 

شهدت محافظة الإسماعيلية، حادث مأساوي، بقيام شخص بذبح شاب في أحد الشوارع الرئيسة والسير برأسه وسط ذهول الأهالي.

 

تلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا يفيد قيام شخص بذبح شاب بسبب وجود خلافات بينهما. 

 

وعلى الفور انتقلت قيادات الأمن للتحقيق في الواقعة وظروف ملابساتها.

 

فيما كشفت مصادر رسمية بمديرية أمن الإسماعيلية، عن هوية القتيل الذي قام شخص بذبحه وفصل رأسه عن جسده بأحد الشوارع الرئيسية في الإسماعيلية.

 

وقالت المصادر في تصريحات خاصة، أن المجني عليه يدعي محمد الصادق ٤٢ عام مقيم بالبلابسة، حيث ورد بلاغا بقيام شخص بذبح آخر بتقاطع شارع البحري وطنطا والسير قدما وسط الأهالي حاملا رأسه بعد فصلها عن جسده، حتي تم نقل الجثة إلي المستشفى.

  

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، خلال دقائق من ارتكاب الواقعة.


وكشفت المصادر أن المتهم مهتز نفسياً بالإسماعيلية، سبق حجزه بأحد المصحات للعلاج من الإدمان بعد قيامه بالتعدى بساطور  على عامل مما أدى إلى فصل رأسه وكان يهذى بكلمات غير مفهومة.

 

وبالفحص تبين أنه كان يعمل بمحل موبيليا خاص بشقيق المجنى عليه.

 

كما انتقل فريق من النيابة العامة، إلى موقع الحادث وسط مدينة الإسماعيلية، لمعاينة مكان وقوع الحادث المأساوي.


واستمعت نيابة الإسماعيلية، إلي أقوال شهود العيان والأهالي والذين أكدوا قيام الجاني والذي تم القاء القبض عليه بعد قيامه بالتعدي علي شخص وذبحه بساطور، ثم حمل رأسه وتجول بها.

 

كما بدأت النيابة بتفريغ الكاميرات الموجودة بموقع الحادث.

مدير امن الاسماعيلية ذبح شاب محافظة الاسماعيلية شارع البحري مهتز نفسيا تقاطع شارع البحري وطنطا النيابة العامة

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