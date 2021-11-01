تعهد بعدم خلع ملابسه.. تامر أمين: محمد رمضان هيعمل حفلته إزاي؟!.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إنه قرأ خبرا غريبا وهو قيام الفنان محمد رمضان بالتوجه إلى نقابة المهن الموسيقية حيث قام بتوقيع تعهد بعدم خلع ملابسه في الحفلات.

وأضاف تامر أمين في برنامجه "أخر النهار " المذاع على قناة " النهار ": "محمد رمضان عايز ياخد تصريح بالغناء من نقابة الموسيقيين لأنه لديه حفلات قادمة".

وتابع تامر أمين: "وصلنا لمرحلة إن الفنانين يوقعون على تعهد بألا يخلعوا ملابسهم في الحفلات"، وأكمل ساخرا: "محمد رمضان هيعمل حفلته إزاي وهو مش هيقلع هدومه".

وأكمل تامر أمين: "محدش يقولي إن اللي بيعمله محمد رمضان من خلع ملابسه في الحفلات شو وعرض استعراضي".

ولفت تامر أمين: "مش كل حاجة بيعملها الفنانين والمطربين في الخارج نعملها في مصر لأن كل دولة لها عادات وتقاليد وثقافة"، مضيفا: "فيها ايه لو عملنا الفن والموسيقى التي تناسبنا في مصر ".

