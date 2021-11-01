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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرضت لغيبوبة سكر.. أشرف زكي يكشف تطورات حالة سهير البابلي بعد نقلها للمستشفى

سهير البابلي
سهير البابلي

كشف أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة القديرة سهير البابلي.

 

وقال أشرف زكي: "سهير البابلي تعرضت لغيبوبة سكر وتم نقلها لأحد المستشفيات في مدينة السادس من أكتوبر ".

 

وأضاف أشرف زكي: "حالتها الآن مستقرة وتخضع للإشراف والملاحظة في المستشفى، وسنتابع حالتها خلال الساعات القادمة".

 

وكانت نشرت الفنانة المعتزلة حلا شيحة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تعلن فيه عن تعرض الفنانة المعتزلة سهير البابلى لأزمة صحية.

 

وقالت حلا : "جميلة الجميلات قلبًا وقالبًا السيدة الفاضلة الحاجة سهير البابلي أدعو لها بالشفاء العاجل التام بإذن الله وأسألكم الدعاء لها".

 

كانت فد انتشرت العديد من الشائعات خلال الساعات الماضية حول الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي، بعدما ظهرت في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

 الظهور الأخير لسهير البابلي:

وحرص المخرج والممثل عمر زهران  منذ ثلاثة أسابيع على طمأنة الجمهور عن الحالة الصحية للفنانة سهير البابلي والتأكيد على أنها بخير من خلال حسابه على موقع فيسبوك.

 

ونشر المخرج عمر زهران صورة له على حسابه مع الفنانة سهير البابلي وعلق عليها قائلا:" اطمئن الجميع.. النجمة الكبيرة المعشوقة سهير البابلي بخير الحمد لله.. لكن كثرة الاتصالات من جميع أنحاء العالم العربي ومصر.. جعلتها غير قادرة على الرد.. وتشكر جميع جماهيريها علي محبتهم واهتمامهم..  وربنا يزيدها من فضله".

 

وظهرت سهير البابلي خلال فيديو قديم وهي تحذر من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، قائلة: "يلا يا حبايبي مش عايزة كل شوية مواه مواه مواه ولو مبوسناش نتخاصم".

 

وتابعت سهير البابلي: "لا أوعوا تتخاصموا يا ولاد الفاصوليا.. أنا في بيتي ممنوع بوس وأحضان لأولادي وأولاد ولادي».

 

وعاصرت سهير البابلي، منذ بدايتها، أهم نجوم الزمن الجميل، فقد تعاونت مع عبدالحليم حافظ وسعاد حسنى وفاتن حمامة وعمر الشريف وفؤاد المهندس، ورغم ذلك لم يغويها سحر السينما لكنها عشقت المسرح، وأصبحت إحدى ملكاته في عصره الذهبي.

نافست  سهير البابلي نجمات المسرح في عصور الزهو: سميحة أيوب، سناء جميل، وسهير المرشدي، وقدمت عددا من الروائع على خشبته، وظلت منذ الستينات وحتى التسعينات تحصد نجاحات متتالية على المسرح.

 

ورغم تأثر معظم المشاهدين بالسينما والتليفزيون، إلا أنها استطاعت ترك بصمة في حياتنا اليومية من خلال بعض أعمالها المسرحية، خاصة التي تم تصويرها وعرضها تليفزيونيًا، وعلى رأس هذه الأعمال المسرحية "مدرسة المشاغبين" مع الفنانين: عادل إمام، سعيد صالح، يونس شلبي، أحمد زكي، هادي الجيار، يونس شلبي، وحسن مصطفى، حيث استطاعت رغم وقوفها أمام "أباطرة الكوميديا" عادل إمام وسعيد صالح، أن تفرض شخصيتها، وألا تكون ذات حضور باهت.

سهير البابلى اشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تطورات الحالة الصحية تعرضت لغيبوبة سكر مدينة السادس من أكتوبر

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