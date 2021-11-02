حتى 2030.. الخطة الكاملة لتركيب عدادات مياه مسبقة الدفع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ عدد من الخطوات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة.



وكلف رئيس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بعقد اجتماع مع أصحاب مصانع إنتاج خلاطات المياه في مصر، للاتفاق على أن يكون في مكونها الداخلي الجزء المخصص لتوفير الاستهلاك من المياه، وكذا التعامل مع كافة الخلاطات المستوردة بنفس الطريقة، بحيث يتم تركيب القطعة الموفرة فى كل خلاطات المياه، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن خطة قومية لترشيد الاستهلاك من المياه، يتم تنفيذها عبر عدة خطوات، وهذه القطعة توفر الاستهلاك بنحو 40% طبقاً للدراسات.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، خلال الإجتماع، أنه تم إعداد خطة تنفيذية متكاملة بتوقيتات محددة لتركيب عدادات المياه مسبوقة الدفع على مستوى الجمهورية حتى 2030، موضحاً أن الخطة تستهدف الوصول إلى 16.6 مليون عداد مسبوق الدفع بحلول عام 2030، تتضمن 740 ألف عداد جديد تم تركيبها من عام 2020 حتى 30 يونيو 2021 إلى جانب 2.16 مليون عداد معطل من المستهدف إحلالها واستبدالها خلال الفترة من 1 يوليو 2021 حتى 30 يونيو 2023، إلى جانب تحويل العدادات الميكانيكية التي تعمل إلى عدادات مسبقة بواقع 1.95 مليون عداد سنوياً، بإجمالي 13.7مليون عداد حتى 2030.

فيما أكد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن الدولة تهتم بتعظيم الموارد المائية، موضحًا أن مصر تمتلك 3 موارد لمياه الشرب يعد نهر النيل أهمها على الإطلاق، منوهاً بأن مصر تعتمد على نهر النيل لتوفير مياه الشرب في مصر بنسبة 90%، مشدداً على أن المياه ليست سلعة ولكنها نعمة ويجب علينا الحفاظ عليها.

خطة تحلية المياه

وقال نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، خلال حوار سابق لـصدى البلد، إن الدولة وضعت خطتين للتحلية، الأولى بدأت عام 2016 وانتهت عام 2021، مشيرًا إلى أنها ساهمت في رفع إجمالي طاقة التحلية من 80 ألف متر مكعب مياه في اليوم إلى 1.3 مليون متر مكعب يوميًا، كما يتم عمل العديد من التوسعات فى محطات المياه القائمة بالفعل لاستيعاب الزيادة السكانية المتتالية.

وأكد سيد اسماعيل، نائب وزير الاسكان لشئون البنية التحتية، إن مصادر مياه الشرب فى مصر مختلفة ولكن المصدر الأساسي بالنسبة لمصر هو نهر النيل ويؤمن لنا 90% من مياه الشرب ولكنه ليس المصدر الوحيد لمياه الشرب لأننا لدينا محطات مياه تحلية ومحطات مياه جوفية، ومع تعدد المصادر نحاول تنوع مصادر انتاج المياه لكى تصل المياه لكافة المناطق المختلفة.

تكلفة إنتاج المياه

وأوضح إسماعيل أن تكلفة انتاج متر المياه تختلف من مكان لآخر وفقاً لمصدر المياه ولكن فى المتوسط انتاج متر مكعب من المياه يكلف ما بين 13 و15 جنيه، بينما متوسط انتاج المياه السطحية يكلفنا ما بينا 2.5 و4.5 جنيه، بينما متوسط انتاج مياه الشرب من المحطات الجوفية يقدر ما بين 4.5 و6.5 جنيهات، مشيراً إلى أنه يتم محاسبة المواطن وفقاً للتعريفة التى تضعها الدولة وفى المتوسط يكون سعر المتر المكعب 65 قرشاً فقط للمتر المكعب مما يعد أقل كثيراً من متوسط تكلفة انتاج المياه، وذلك يأتى فى اطار دعم الدولة للفئات المحدودة الدخل والاكثر احتياجاً، مشدداً على أن أعلى شريحة فى المحاسبة للمياه هو 3.5 جنيه ونصف لمياه الشرب.

إجراءات قطع المياه

وحول مشلكة انقطاع المياه المتكرر فى بعض المناطق، قال نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، أنه لا يتم انقطاع المياه فى أى منطقة الا بعد ابلاغ المواطنين بمدة كافية ويتم ذلك لعدة ساعات فقط لعمل صيانة، ولكن توقيت انقطاع المياه لا يتعدى الـ6 ساعات يومياً، وذلك يكون لاستكمال أعمال الصيانة، مؤكداً انه يتم المحافظة على الأصول وصيانتها بشكل مستمر لضمان استدامة الجودة.

ولفت إلى أن محطة شبرا الخيمة للمياه كانت تنتج 60 الف متر مكعب يومياً وتم عمل توسعات لها حتى أصبحت تنتج 200 ألف متر مكعب يومياً.

مشروع الترشيح على ضفاف النيل

وأكد سيد إسماعيل، أنه جارى العمل على تنفيذ مشروع الترشيح على ضفاف الأنهار لأنه هناك العديد من التغيرات والمتطلبات لإنشاء المحطات فى كل منطقة وفقاً للموقع الجغرافى، منوهاً بأن هناك أكثر من 16 نوع مختلف من معالجة مياه الصرف الصحى، بالإضافة إلى تعدد أنظمة معالجة مياه الشرب، موضحاً أنه لولا تكامل الجهات والوزارات مع بعضها لم نكن نستطيع ان تخرج كل مشروعات البينة التحتية ومحطات معالجة المياه للنور.

وأضاف أن قطاع البينة التحتية كان يخصص له 5 مليار جنيه فقط سنوياً من الموازنة بينما الآن أصبح يخصص لها 40 مليون مليار جنيه سنوياً، أى تضاعف 8 مرات أكثر مما يعبر عن اهتمام الدولة بالمواطنين وتوصيل البنية التحتية لهم.

مياه العاصمة الإدارية

ولفت إلى أنه تم توفير 300 ألف متر مكعب فى اليوم للعاصمة الإدارية الجديدة، أى تخدم 1.5 مليون نسمة، كما تم البدء فى إنشاء محطة فى العاصمة الإدارية طاقتها 800 ألف متر مكعب يومى، تكفى 4 مليون نسمة آخرين، ومن المقرر أن تنتج المرحلة الأولى من المحطة 400 ألف متر مكعب، كما تم الانتهاء من محطة تحلية مياه العلمين الجديدة وطاقتها 150 ألف متر مكعب فى اليوم، ومع التوسع فى الشبكات أصبحنا نستطيع تلبية كافة طلبات المواطنين والمصطافين.

ونوه بأن القرى السياحية أصبحت تنشئ محطات تحلية مياه خاصة بها تحت اشراف الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المياه لعملائها وفقاً لتعاقد العميل مع المطور العقارى، لذلك أصبح توفير المياه للمواطنين داخل القرى السياحية مسئولية المطور العقارى وليس وزارة الإسكان.

محطات التحلية

وبالنسبة لمحطات التحلية، أضاف الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية التحتية، أنه لدينا 90 محطة تحلية فى مصر، منهم 76 محطة تم الانتهاء منهم وأصبحوا ينتجوا مياه بالفعل بإجمالى 1.3 مليون متر مكعب يومياً، موضحاً أنه يتم انتاج 34 مليون متر مكعب مياه يومياً بينما الاستهلاك الفعلى 24 مليون متر مكعب يومياً .

وأشار إلى أنه لأول مرة فى مصر تتبنى خطة طويلة الأمد فى التحلية لمدة 30 سنة فى خطة التنمية المستدامة 2050 لكى يصبح إجمالى انتاج المياه من محطات التحلية 6.4 مليون مكتر مكعب يومى فى حوالى 39 محطة مياه تحلية وتكلفتها تعدى الـ134 مليار جنيه ومن المقرر ان تنفذ على 30 سنة على 6 خطط خمسية وفقاً للتخطيط العمرانى، منوهاً بأنه فى 2014 كنا ننتج 80 الف متر مكعب يومى من مياه التحلية بينما اليوم اصبحنا ننتج 1.3 مليون متر مكعب يومياً، لافتاً إلى أن تكلفة المرحلة الاولى منها قدرت بأكثر من 12 مليار جنيه وتستهدف الخطة.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن وزارة التخطيط تتوقع زيادة الكثافة السكانية فى الفترة من 2020 وحتى 2050 بنسبة 60 مليون نسمة ولذلك تعمل على انشاء محطات مياه فى مختلف المناطق والتوسعات والامتدادات العمرانية الجديدة، وجارى انشاء محطة تحلية مياه رأس الحكمة ضمن الخطة الخمسية الأولى ومدة التنفيذ ما بين عام ونصف وعامين، كما أشار إلى مشروع محطة الصرف الصحى بالجبل الأصفر تنتج 2.5 مليون متر مكعب يومياً وجارى التوسعات حتى نصل لانتاج 3.5 مليون متر مكعب يومياً، كما أكد أنه تم عمل توسعات فى محطة مياه أبو رواش لكى تنتج مياه أكثر سيتم الانتهاء من التوسعات بها بنهاية العام الجارى، بالإضافة إلى توفير التمويل لمصرف كوتشينير.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تنتج محطة الحمام 6.5 مليون متر مكعب يومياً، مؤكداً أن مصر توصل رسالة للعالم كله أنها تعمل على تعظيم الاستفادة من المياه ويتم عمل على اعادة تدوير المياه، كما أن كافة المحافل الدولية اذهلت بمبادرة حياة كريمة لأنه يهدف إلى توصيل المياه والصرف الصحى لـ 58 مليون فرد خلال 3 سنوات، الأمم المتحدة والبنك الدولى اشادوا بالمشروعات وأكدوا على ان المشروع يبذل فيه مجهود كبير.